Tyve på spil i weekenden: Kom af sted med 600 liter

Mandag klokken 11.15 modtog politiet en anmeldelse om, at der på et tidspunkt i løbet af weekenden, nærmere bestemt mellem fredag klokken 17 og mandag klokken 6, havde fundet et tyveri sted.

Anmeldelsen lød på, at der fra to maskiner, der havde holdt på Klostermarksvej i Græsted, var stjålet 600 liter dieselolie.