Tyve på spil i Rema: Snød sig til cigaretter

Mandag aften kom to unge mænd med få minutters mellemrum omkring klokken 18.18 kom ind i Rema1000 på Vestvej, hvor de begge bad om flere kartoner cigaretter. Inden betaling begyndte de to mænd at tale med både ekspedienten og hinanden, og undervejs lykkedes det dem at få kartonerne med cigaretter puttet i poser, hvorefter de løb fra stedet uden at betale for cigaretterne. De to mænd beskrives som 17-22 år, 175-185 centimeter høje, almindelig af bygning og hvid i huden. Den ene var iført grå kasket, mundbind, hvid hættetrøje henover kasket, grå dunjakke med grøn lynlås og hætte. Den anden var iført sort hættetrøje samt mundbind. Begge talte dansk.