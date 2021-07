Det er denne planlagte pylon, der er indgivet klage om. Foto: Visualisering

Tvivl om populær burgerkædes indtog: Det her spænder ben

Gribskov - 19. juli 2021 kl. 20:01 Af Nicklas Skyum Clausen Kontakt redaktionen

Egentlig var sidste brik i puslespillet om at få en McDonald's til Helsinge tilsyneladende faldet på plads, da byrådet i Gribskov Kommune i marts måned vedtog, at der kunne bygges en 12 meter høj reklamepylon på Kildevej ved Tofte.

Men det sidste kapitel er åbenbart ikke skrevet i den sag.

Jesper Steen Lorentzen, som er medejer af butikscentret MidtNord i Tofte oplyser nemlig til sn.dk, at der er indløbet en klage over den kommende pylon hos Planklagenævnet.

Han oplyser desuden, det ikke har været muligt for ham at få at vide, hvor længe det forventes, klagen skal sagsbehandles.

- På nuværende tidspunkt er det derfor ikke sandsynligt at der står en restaurant klar inden jul, skriver Jesper Steen Lorentzen.

McDonald's: Intet konkret I et skriftligt svar har McDonald's da også oplyst, at man ikke har konkrete planer om at etablere en restaurant i Helsinge.

»Vi kigger fortsat med interesse på området,« lyder det dog også.

Pylonen, som ifølge Jesper Steen Lorentzen er et krav fra McDonald's' side bliver 12 meter høj, 3 meter bred og baggrundsbelyst. Den skal kunne tiltrække de impulskunder, der kører på Kildevej.

I erhvervsområdet MidtNord ligger i forvejen blandt andet Jysk, Jem & fix, T Hansen og Harald Nyborg. På den placering, McDonald's ventes at skulle indtage, ligger i dag en vaskehal til biler.

Har mødt kritik Mens det er uvist, hvem der har indgivet en klage over pylonen, er det ikke nogen hemmelighed, at ikke alle har jublet over udsigten til, at den skulle komme.

Michael Hemming Nielsen, Enhedslistens medlem af byrådet i Gribskov Kommune, har tidligere udvist stor modstand mod den 12 meter høje pylon.

- Jeg har ikke noget imod McDonald's. Men jeg har noget imod, at vi får en stærkt misvisende illustration. Og det 12 meter høje skilt vil være en øjebæ på den smukke vejstrækning. Desuden vil det tydeligt kunne ses af beboere øst for Kildevej, har Michael Hemming Nielsen tidligere sagt.

Andre politikere har dog hele tiden bakket op om pylonen. Blandt andre Jesper Behrensdorff (Nyt Gribskov).

- Allerede i 2011 blev der søgt om en pylon, der kunne vise vej til området. Men det lykkedes ikke at få den op dengang, og resultatet har lige siden været tomme butikker i Tofte. Så den her pylon er tvingende nødvendig, har Jesper Behrensdorff sagt.

Større end illustrationen Michael Hemming Nielsen har blandt andet kritiseret, at pylonen på de visualiseringer, byrådet er blevet vist, ser meget mindre ud, end han mener den i virkeligheden bliver.

- Illustrationerne er stærkt misvisende, fordi det skilt, der bliver vist, i bedste fald kun er en fjerdedel i størrelse af, hvordan det i virkeligheden vil blive. Og det er ikke første gang, vi har oplevet det, siger Michael Hemming Nielsen.

Pylonen bliver ifølge Enhedslistens Michael Hemming Nielsen snarere så stor. Foto: Visualisering

Han gjorde allerede under behandlingen i fagudvalget Udvikling, By og Land opmærksom på, at illustrationsmaterialet ifølge ham var misvisende. Dog uden at få megen ørenlyd.

- Det største problem er, at byrådet ikke går op i, om man får korrekte oplysninger. Og også, at man ikke vil have partshøringer. Måske kunne vi have nået en alternativ løsning, men det ville man altså ikke, og det undrer mig, siger Michael Hemming Nielsen.

Det er uvist, hvornår klagen over pylonen er behandlet. Af Nævnenes Hus' hjemmeside fremgår det, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en klage hos Planklagenævnet i juni måned lå på 8,6 måneder.

