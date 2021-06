'Tudetosset' og 'voldsomt': Kommunal direktør fik to mio. i fratrædelse - og blev genansat to år senere

Det har kostet Gribskov Kommune dyrt, at man i de senere år har afskediget en række af de øverste chefer. Foto: Jens Berg Thomsen

- Det virker helt tudetosset, siger byrådsmedlem om forløb, hvor direktør først fratræder og derefter bliver ansat igen. En anden politiker kalder forløbet 'voldsomt'

Gribskov - 09. juni 2021 kl. 04:01 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

De dårlige historier stod i kø i foråret 2018. Her var skandalen med det svenske plejefirma Attendo på det højeste i Gribskov Kommune, og Ugeposten kunne uge efter uge beskrive det ene svigt efter det andet i kommunens helt store prestige-projekt, Danmarkshistoriens største udlicitering af ældrepleje. Midt i alle de dårlige historier stoppede den ansvarlige direktør på området Mette Bierbaum øjeblikkeligt.

Men fratrædelsen skyldtes ikke Attendo-skandalen, og der var slet ikke tale om en fyring på gråt papir, understregede den daværende formand for ældreudvalget, Pia Foght (S). Fratrædelsen skyldtes i stedet 'personlige og private årsager' fra Mette Bierbaums side, lød forklaringen.

Da Gribskov Kommune genansatte Mette Bierbaum som centerchef to år efter afskeden, gik samme fortælling igen. I den officielle pressemeddelelse fra kommunen skrev man, at Mette Bierbaum var 'fratrådt af private årsager.'

- Meget voldsomt Ugeposten har fået aktindsigt i fratrædelsesgodtgørelse betalt af Gribskov Kommune siden 2017 - og i Mette Bierbaums løn i 2018.

Her fremgår det, at Mette Bierbaum i 2018 fik en fratrædelsesgodtgørelse på 1,35 mio. kr. Derudover kommer seks måneders løn plus feriepenge, svarende til over 800.000 kr. yderligere. Altså et samlet gyldent håndtryk på over to mio. kr.

- Det lyder umiddelbart som et meget voldsomt beløb. Det er klart, at man som offentlig leder har nogle vilkår, der gør, at man skal behandles ordentligt i forbindelse med opsigelser. Men det er meget voldsomt, at man får så stort et beløb med sig, når man forlader en kommunal stilling på den her måde. Især i en kommune som er så presset økonomisk, siger de Konservatives byrådsmedlem Trine Egetved.

I Gribskov Kommune fortæller Thomas Mateusiak, fagchef for HR, at fratrædelsesgodtgørelsen er en del af 'rammeaftalen mellem Kommunernes Landsforening og arbejdsmarkedets parter'.

- Direktionen er ansat på en rammeaftale, der betyder, at hvis man bliver afskediget, uden der er tale om væsentlig misligholdelse, ydes man en godtgørelse på 12 måneders løn. Og derudover kommer et opsigelsesvarsel, der i Mettes tilfælde var på seks måneder. Derfor har hun fået fratrædelsesgodtgørelsen på de 1,35 mio. kr. og en løn, der svarer til seks måneder ansættelse.

- Jeg forstår godt, at der er nogen, der interesserer sig for det her og tænker, at det er nogle rundhåndede aftaler, vi laver med chefer. Men det er det ikke. Det er en aftale, der er indgået mellem de faglige organisationer og KL. Den dikterer direkte, at vi skal betale det her, hvis ikke der er tale om væsentlig misligholdelse, som at chefen for eksempel har taget direkte af kassen. Det er ikke noget, vi selv kan forhandle. Hverken Mette eller os som kommune. Det står sort på hvidt, siger han.

Flere fratrædelser Det er langtfra den eneste gang, Gribskov Kommune har skullet punge ud for at afskedige medarbejdere. Man har ligeledes betalt:

2017: 890.483 kr. til centerchef Vibeke Holm

2019: 1.350.607 kr. til direktør Astrid Ravnsbæk

2019: 1.855.971 til kommunaldirektør Holger Spangsberg Kristiansen

2020: 1.397.115 til direktør Mikkel Damgaards

Det giver et samlet beløb på 6,84 mio. kr. alene i fratrædelsesgodtgørelser. Derudover kommer et beløb svarende til det opsigelsesvarsel, hvert fyret medlem af direktionen var sikret i sin kontrakt. Mens det i Mette Bierbaums tilfælde svarede til et halvt års løn, var det i daværende kommunaldirektør Holger Spangsberg Kristiansens tilfælde et helt års løn. Altså fik han samlet 3,7 mio. kr. efter sin fyring.

Ud over de beløb kommer eventuelle bonusaftaler. Daværende velfærdsdirektør Mikkel Damgaards fik trods en fyreseddel således en bonus på 44.000 kr.

At beløbene er så høje, illustrerer ifølge Dansk Folkepartis byrådsmedlem Brian Lyck Jørgensen, at der er noget galt med systemet.

- Det sender et signal om, at man kaster rundt med pengene uden at tænke særlig meget over det. Jeg har forståelse for, at der er fratrædelsesordninger, men at de er så høje, overrasker mig. Jeg kan forstå, hvis man havde fået seks måneders løn, som resten af os almindelige lønmodtagere normalt får. Det ville have været rimeligt. Men lige så snart man taler centerchefer og direktører, er det altid millionbeløb. Det afspejler ikke resten af samfundet, og det mener jeg er en fejl, siger han.

Brian Lyck Jørgensen undrer sig også over det signal, det sender til skatteborgerne, når man genansætter en direktør, man har betalt så mange penge for at afskedige.

- Det virker helt tudetosset, at man først afskediger en medarbejder, giver hende et så stort beløb og så relativt kort tid efter genansætter hende igen. Hvis beløbet havde været mindre, kunne jeg til nøds forstå det. Her er det svært at forsvare.

- Ikke lokalpolitisk Ugeposten har spurgt borgmester Anders Gerner Frost (Nyt Gribskov), om han mener, det er en ansvarlig brug af skattemidler.

- Det er jo et anliggende mellem arbejdsmarkedets parter og ikke et lokalpolitisk spørgsmål, jeg eller byrådet kan ændre, skriver han kort i en sms.

Ugeposten har ligeledes spurgt kommunaldirektør Sascha Volmer Sørensen, hvorfor man afskediger en direktør i 2018, betaler hende en godtgørelse på 2,1 mio. kr. og genansætter hende to år senere. Ugeposten ville også gerne have spurgt, om Mette Bierbaum har betalt dele af eller hele fratrædelsesgodtgørelsen tilbage. Men kommunaldirektøren har afvist at stille op til interview. I en mail skriver hun i stedet:

- Jeg kan ikke udtale mig om en konkret personalesag. Når det er sagt, så er rammen for fratrædelsesgodtgørelser fastsat af en aftale, som er indgået mellem Kommunernes Landsforening (KL) og DJØF m.fl. Det er således ikke noget, vi som kommune fastsætter i de enkelte sager. I forhold til ansættelser så rekrutterer vi ledere og medarbejdere, der har de kompetencer, som vi har brug for. Således vælger vi den bedst egnede kandidat i det konkrete rekrutteringsforløb.