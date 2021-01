Mange valfartede til løjperne i Gribskov i weekenden. Foto: Michael Schmidt

Tryk på løjperne: Jeg har aldrig set så mange før

Gribskov - 18. januar 2021 kl. 21:04 Af Camilla Nissen

Der var fuld tryk på løjperne i Gribskov i weekenden. Snefaldet i sidste uge har været til stor gavn for ivrige skientusiaster, der valfartede til løjperne, som Københavns Skiklub har sørget for at køre op.

- Der var langt over 1000 mennesker i skoven. Jeg har aldrig set så mange på ski i Gribskov i de 15 år, jeg har stået for løjperne, lyder det fra Jakob Ghisler fra skiklubben, som gør status mandag.

Han peger på, at corona måske har været medvirkende til, at endnu flere end vanligt har taget skiene på og taget turen til Gribskov.

- Jeg tror, at corona har påvirket det. Der er jo ikke meget andet at lave. Desuden var der et indslag i tv-avisen torsdag aften, som solgte Gribskov godt, mener Jakob Ghisler.

Han peger på, at stemningen på løjperne nærmest minde om den, der findes på de norske fjelde.

- Det var en dejlig weekend. Og det positive er desuden, at man ikke kan komme tættere end to meter på andre, fordi skiene er to meter lange, siger han.

Han forventer, at man vil kunne løbe på ski i dag tirsdag også, men at det formentlig er slut igen onsdag.

- Der er et mikroklima i den del af Gribskov. Det er både koldere, og der falder mere sne, fordi det ligger højt, og at der næsten er fastlandsklima, fordi der er langt til kysten. Så man kan simpelthen måle temperaturforskellen fra Kagerup Station til der, hvor løjperne har været bedst denne gang, siger Jakob Ghisler.

Til gengæld var stemningen knap så god, når det kommer til parkering i området. For med mange gæster følger naturligt også mange biler. Ifølge Jakob Ghisler var der mange, der parkerede uhensigtsmæssigt - både på Helsingevej og på vejen op til Kagerup Station.

- Der mangler helt klart parkeringsfaciliteter, når der er et så stort rykind. Vi har henstillet folk til at tage lokalbanen til Kagerup Station eller Trinbrættet ved Gribsø, siger Jakob Ghisler.

Ifølge Ghisler var politiet tilstede og udskrev en hel del parkeringsbøder. Det beskriver han således på Facebooksiden Københavns Skiklub Langrendsløjper:

- Der var i dag et sandt parkeringskaos. Politiet har desværre udstedt en del bøder til dem, der havde parkeret ulovligt på selve Helsingevej. Jeg vil klart anbefale at tage toget fra Hillerød til Gribsø st. eller Kagerup st. for at komme ud i løjperne. På kortet har jeg også tegnet vejmuligheder op, hvor man kan parkere på Gillelejevej eller i Nøddebo.