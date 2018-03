En gruppe unge mænd lavede lørdag morgen ballade på Græsted Stationsvej, og da politiet ankom og fik anholdt en af mændene, viste det sig, at han var i besiddelse af 181 gram amfetamin.

Truende mand havde 181 gram amfetamin på sig

Det viste sig efterfølgende, at manden var i besiddelse af 181 gram amfetamin, noget kokain og en køkkenvægt.

Da politiet ankom til stedet og rettede henvendelse til en af mændene - en 23-årig mand fra Helsinge - blev han ifølge politiet enormt aggressiv og endte med at forsøge at modsætte sig anholdelse.

En borger havde påtalt forholdet overfor de unge mænd, som reagerede aggressivt og truede med tæsk med en vodkaflaske, ligesom de sagde, at de vidste, hvor personen bor.

Da manden var ved at blive anholdt, blandede en af de andre fra gruppen - en 21-årig mand fra Græsted - sig, og han bliver nu sigtet for forsøg på vold og at forstyrre den offentlige orden.

Den 23-årige er søndag morgen blevet fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Helsingør, sigtet for trusler om vold og for at være i besiddelse af stoffer med henblik på videresalg.