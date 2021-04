Et ildebefindende var årsagen til, at en 28-årig mand måtte trække ind til siden, da han var på køretur på Ammekær i Udsholt. Foto: Kenn Thomsen.

Troede det var spritkørsel: Men det var noget helt andet

En alkometertest viste dog, at det ikke var tilfældet, men at mandens promille var langt under det tilladte. Den 28-årige mand havde i stedet fået et ildebefindende, og det var årsagen til, at han var holdt ind til siden.