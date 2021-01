Der er nok at lave for pædagogerne i Gribskovs daginstitutioner. Langt de fleste børn skal passes, mens mor og far arbejder. Modelfoto.

Trods opfordring: 80-90 procent af børnene bliver sendt i dagtilbud

Forældre med børn i dagtilbud opfordres til at holde børnene hjemme, hvis de har mulighed for det. Både for at mindske risikoen for smitte med corronavirus og for at have få børn til mange pædagoger, så man kan dele institutionen op i mindre grupper.