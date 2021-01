Trods nedlukning: Kan stadig levere

- Nogen kører ud til kunderne og stiller varerne, andre aftaler, at de sætter en vare uden for butikkens dør på et bestemt tidspunkt. Der er også nogle, som sælger varer to go. Jeg synes, det er vigtigt, at vi i den her tid hjælper byens borgere til at handle her hos os frem for at handle på nettet. Vi må jo ikke holde åbent, og det skal vi heller ikke, da det er vigtigt, at alle passer på hinanden - og det er alle helt enige om. Men vi er gode til at tænke i andre baner og hjælpe hinanden - og tale sammen om, hvordan man kan gøre det anderledes, siger Conny Nielsen.