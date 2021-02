Nordsjællands Politi har gentagne advaret om at bevæge sig ud på ise - med mindre der er et skilt, der tillader det.

Trods gentagne advarsler: Teenagere på glatis

De unge blev samtidig belært af politiet om faren ved at færdes på is, som ikke er frigivet til færdsel - og som derfor er usikker.

Nordsjællands Politi har på det seneste gentagne gange advaret om, at man ikke må gå ud på isen - med mindre der er et skilt, som direkte tillader det.

- Det giver sig selv, at det er forbundet med stor fare, hvis isen på en sø brister under dig eller dine børn, har Nordsjællands Politi tidligere skrevet i et Facebook-opslag.