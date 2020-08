Trods dårligt vejr: Strande kan runde en million gæster

Hvis man har planer om at tage på stranden, kan man med fordel vælge en strand, der ikke har tradition for at blive et fluepapir, opfordrer cheflivredderen.

- Vi kommer til at være til stede på de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at der plejer at komme mange mennesker for at nyde det gode vejr. Det kan for eksempel være strande, havne og parker. Og der kommer vi til at holde øje med, at der ikke er for mange samlet, og at folk husker at holde god afstand, siger pressekoordinator Henriette Døssing, Nordsjællands Politi.