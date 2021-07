Byrådet godkendte på seneste byrådsmøde kommunens regnskab . Foto: Lars Skov

Send til din ven. X Artiklen: Trods corona: Kommunen kom godt ud af 2020 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Trods corona: Kommunen kom godt ud af 2020

Gribskov - 05. juli 2021 kl. 21:01 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

På trods af corona kunne byrådet i sidste uge godkende et årsregnskab, som viser et mindreforbrug i 2020.

- Jeg er rigtig glad for, at vi kan fremlægge endnu et regnskab, der holder sig inden for den afsatte ramme, og i år med et vist mindreforbrug på trods af håndteringen af ekstraudgifter til corona, lød det fra borgmester Anders Gerner Frost (Nytgribskov), da han i byrådssalen fremlagde årsregnskabet.

Men det er faktisk også på grund af corona, at der ses et mindreforbrug. Der er nemlig områder, hvor corona har gjort det sværere at levere den fulde service til borgerne. Og der er derfor initiativer, som er skubbet til 2021.

- Det samlede mindreforbrug handler i al væsentlighed om midler, som er bundne til formål, vi i et samlet byråd allerede har besluttet, og som er udsat. Det er en af konsekvenserne af coronaen, som i den grad har påvirket hele 2020, siger Anders Gerner Frost.

På byrådsmødet fremhævede borgmesteren også, at der er taget en række beslutninger i fællesskab som samlet byråd - beslutninger med en vis tyngde.

- Vi har nået meget i 2020, herunder etablering af helhedsplejen, en ny tildelingsmodel for skolerne, vi er udtrådt af Frederiksborg Brand og Redning, og vi har fået vores eget beredskab, og vi ser resultater af byudvikling, sagde han med henvisning til blandt andet Møllebakken og Troldebakkerne, der er ført ud i livet eller godt på vej.

- Vi har også haft salg af jord og ejendomme, og vi har styrket livkviditeten, sagde han.

Ikke plads til ekstra service Herefter kom Jannich Petersen (V) på banen og konstaterede ligesom borgmesteren, at der er godt styr på tingene - men også, at det ikke betyder, man kan give borgerne ekstra service for de overskydende midler, da kommunerne er bundet af et serviceloft.

- Der er overskud på driften og ganske pænt styr på tingene. Betyder det så, at vi er i en situation, hvor vi kan udlodde mere service til borgerne? Nej, den mulighed har vi ikke, fordi vi sidder som i en skruestik - og uanset hvilken regering, der er tale om, er der ikke plads til at udvide servicen på nogen måde. Så vi kan ikke give los på servicerammen og heller ikke på anlægssiden, sagde Jannich Petersen.