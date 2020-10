Trods corona: Boligsalget stikker af

Kommunikationsdirektør hos Boligsiden, Birgit Daetz, peger på, at corona-nedlukningen lige frem kan have en haft en indvirkning på, hvorfor salget er steget i en kommune som Gribskov.

- Det er samme tendens, som vi har set gælde i de seneste måneder, nemlig at salget i flere af landets yderkommuner virkelig begynder at rykke. Det er en tendens, som vi flere steder kan tilskrive et øget salg af flexboliger, ligesom øget brug af hjemmearbejde betyder, at flere købere kan se fordelen i at bo længere væk fra storbyerne, hvor priserne er lidt lavere, og hvor der som oftest er bedre adgang til natur, siger hun i en pressemeddelelse.