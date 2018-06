Trods KL-Aftale: Gribskov mangler stadig penge

- Det er isoleret set en helt fornuftig aftale, som Kommunernes Landsforening har fået på plads med regeringen. Det betyder bare ikke, at vi slipper af krogen i Gribskov. For nok kan aftalen vise sig at indebære, at vi næste år får tilført lidt flere penge. Men problemet er, at det ikke ændrer på, at vi langsigtet har behov for at prioritere vores udgifter for ikke at komme i økonomisk uføre, siger Anders Gerner Frost.