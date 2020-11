Trine Egetved valgt som konservativ spids

- Der har været sagt og skrevet om mig og min person de sidste to uger. Intet af det har handlet om politik. Det håber og satser jeg på, at vi nu kan vende tilbage til, fordi det har Gribskov brug for. Jeg fremlagde mine politiske synspunkter og tanker for Gribskov, og det bakkede flertallet af medlemmerne op. Det er jeg dybt taknemmelig over og går ydmygt til opgaven, lyder det fra Trine Egetved i pressemeddelelsen.

- Vi havde peget på Trine, fordi hun det sidste lange stykke tid har kæmpet for Gribskov og for borgerne. For os i det Det Konservative Folkeparti handler det om at få et person med en bred erfaring fra byrådsarbejdet. En person som kan rumme hele spektret. Hos os handler lokalpolitik blandt andet om erhvervslivet, med det handler i lige så høj grad om nærheden, velfærden og en respekt og bevarelse for den unikke del af Danmark, som Gribskov er. Og så har Trine det seneste år været en stor del af årsagen til, at vi er vokset betydeligt i antallet af medlemmer, lyder det fra formanden.