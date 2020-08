Tricktyve på spil i Gilleleje: 73-årig kvinde ramt

En mulig tricktyv har været på spil i Gilleleje. En 73-årig kvinde havde torsdag eftermiddag været ude at handle i Superbrugsen. Her havde hun betalt med betalingskort.

På Facebook skriver datteren til offeret, at morens pinkode er blevet afluret, hvorefter tyven har fulgt efter hende hjem. Her fremgår det også, at offeret er i kontakt med Superbrugsen med henblik på at gennemse videoovervågningen.