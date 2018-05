Tredjeklasser indviede ny aktivitetsudstilling

Helsinge Bibliotek inviterede torsdag til reception i børnehøjde i anledning af, at den aktivitetsinviterende udstilling »Mørkebarnet« nu er klar til at blive taget i brug af kommunens 6-12-årige børn.

Udstillingen er skabt over Cecilie Ekens billedbog af samme navn, der fortæller om Mørkebarnet og Lysbarnet, der bor i samme have. Men mor og far vil ikke have Mørkebarnet ind i huset, fordi hun er trodsig og besværlig, de vil kun have det søde og milde Lysbarn.