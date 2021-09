Tredje sure smiley: - Måske lukker jeg butikken, jeg kan ikke betale de mange bøder

For tredje gang på kort tid har grønthandlen Helsinge Bazar i Østergade fået en sur smiley.Foto: Claus Johansen

Gribskov - 30. september 2021 kl. 20:10 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen

Det har været et par kedelige måneder for den nye indehaver af grønthandlen Helsinge Bazar i Østergade i Helsinge.

For tredje gang på to måneder har butikken nemlig fået en sur smiley af Fødevarestyrelsen, og indehaver Ahmad Sabri Mahmod er nu så træt af situationen, at han overvejer at lukke butikken:

- Måske lukker jeg butikken. Jeg kan ikke betale de mange bøder, siger Ahmad Sabri Mahmod.

Den seneste sure smiley fra et kontrolbesøg i september er blevet ledsaget af to bøder på hver 7.500 kroner.

Butikken har nemlig ikke lavet en korrekt risikoanalyse, og der er stadig varer i butikken, som ikke er mærket korrekt med dansk tekst.

Butikken kunne godt nok fremvise en risikoanalyse ved det seneste kontrolbesøg, men analysen er tilsyneladende lavet til en helt anden virksomhed.

I kontrolrapporten står der blandt andet:

"I den fremviste risikoanalyse fremgår følgende: "Jeg stiller mine dåsevarer, vin mm. I kælderen". Virksomheden har de facto ingen kælder og handler ikke med vin."

"Der anføres på side 6 "...steger frikadeller og laver gryderetter". Virksomheden har ikke denne aktivitet."

"Der anføres på side 13: "Jeg leverer take-away med bil eller på cykel". Virksomheden har ikke mulighed for take-away og oplyser, at de ikke har udbringning."

I Fødevarestyrelsens rejsehold forklarer efterforsker Søren Kristensen, at risikoanalysen er et vigtigt værktøj for virksomheder:

- Alle fødevarevirksomheder af hans slags skal tage stilling til, hvilke risici der er. Det gør han med et skema, som gennemgår virksomhedens drift. Fra varerne kommer ind, bliver opbevaret og solgt. Det gør man for, at den enkelte virksomhed har analyseret de kritiske punkter. Derefter har virksomheden en egenkontrol, hvor man kontrollerer de kritiske punkter. På den måde kan man styre, at der ikke havner farlige fødevarer hos forbrugerne, forklarer Søren Kristensen.

Under det seneste kontrolbesøg var der stadig varer på hylderne uden dansk mærkning - men med svensk tekst. Det har indehaveren svært ved at forstå problemet i, har han forklaret til avisen.

Men mærkningen kan også være kritisk, forklarer efterforskeren:

- Mærkningen skal være på dansk eller et lignende sprog, som kun ved uvæsentlige forskelle i stavning adskiller sig fra dansk. Men problemet med nogle fødevarer er, at en del svenske ord adskiller sig markant fra dansk. Der kan være folk med allergi, hvor det er væsentligt, om der er eksempelvis nødder eller sesam i den fødevare, du står med. Det kan altså være et sikkerhedsmæssigt problem, hvis mærkningen ikke er på dansk, siger Søren Kristensen.

Kommer oftere Indehaveren siger, at han måske er nødt til at lukke grønthandlen på grund af jeres bøder. Kører I en hård kurs over for ham?

- Virksomheden har nu det, vi kalder en dårlig regelefterlevelse. Der kommer vi oftere og følger konsekvent op. Vores mål er jo ikke, at han lukker. Målet er en velfungerende virksomhed, som overholder reglerne. Fødevarereglerne er jo ikke lavet for sjov, siger Søren Kristensen.

I juli fik butikken en sur smiley og to bøder på i alt 10.000 kroner. Årsag: Der manglede en risikoanalyse, og mange varer var ikke mærket på dansk. Derudover var der beskidt på lageret. I august fik butikken en sur smiley og en bøde på 5.000 kroner. Årsag: Der var stadig varer på hylderne uden dansk mærkning, og lageret var stadig problematisk.

På baggrund af de mange sure smileyer skriver kontrollanterne i rapporten, at anmærkningerne "giver Fødevarestyrelsen mulighed for at tage skærpede sanktioner i brug under visse forudsætninger".