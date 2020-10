Adm. direktør Frank Schou Kruse i kontoret, der ligger i det hus, hvor hans bedsteforældre grundlagde virksomheden fra. Foran en kreativ gave som Frank Schou Kruse modtog, da Entrepenørviksomheden Nordkysten fejrede 60 års jubilæum. Foto: Allan Nørregaard

Tredje generation med grabben i jorden

Direktør i entreprenørvirksomheden Nordkysten vil gerne have flere unge til at kigge mod entreprenørbranchen

Gribskov - 18. oktober 2020 kl. 17:33 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Entrepenørvirksomheden Nordkysten, der ligger syd for Gilleleje, er en virksomhed, som giver folk en chance, både dem der har svært ved at læse og skrive og unge, der er kommet i lidt for dårligt selskab og har brug for at komme på rette spor igen.

- Vi har stor tolerance for, hvad vi accepterer af fortid og sorterer ikke i folk bare fordi de har været ude i noget rod tidligere i deres liv, fortæller administrerende direktør Frank Schou Kruse.

- Nogle gange kan det ske, at vi bliver skuffet, fordi vores tillid er blevet misbrugt, men det får os ikke til at holde op, siger han.

Næststørste virksomhed Frank Schou Kruse er tredje generation i familievirksomheden, der har vokset sig til kommunens næststørste igennem de seneste 61 år. Nordkysten tæller omkring 300 medarbejdere, og der er altid en 8-18 lærlinge tilknyttet. Det er unge, som er i gang med at uddanne sig til mekanikere, anlægsstruktører, maskinfører, it-supportere eller kontorjob.

- Nogle starter med at være i praktik hos os i tre-seks måneder og så bliver de ansat som håndmand. Sådan er mange startet her, fortæller Frank Schou Kruse.

Med i førerhuset Han er selv vokset ind i virksomheden fra pladsen i førerhuset hos sin far, Mogens Pedersen, til at være håndmand og maskinfører, inden studentereksamen, soldatertid og studier til bygningsingeniør førte til erfaringer som ammunitionsrydder i forsvaret og job hos Rambøll, hvor han arbejdede med vindmøller, men i 2013 førte karrieren tilbage til kontorbygningerne hos Nordkysten og siden 2015 har han været administrerende direktør.

- Jeg har uddannet mig og arbejdet med det for øje, at jeg kunne bruges her, fortæller Frank Schou Kruse, der i dag leder en virksomhed med opgaver over hele Sjælland, Lolland og Falster - og kontorer i både Ballerup og Glostrup.

- Jeg er stolt af, at vi er en del af Gribskov Kommune, hvor jeg er vokset op, og at vi er med til at sikre lokale arbejdspladser, og jeg håber, at vi altid vil have en markant tilstedeværelse her, siger han.

Gerne flere unge En ting kunne Frank Schou Kruse dog godt tænkte sig mere af, og det er tættere kontakt til de lokale skoler og uddannelser.

- Skolevæsenet kunne godt være mere udfarende og præsentere de unge for et bredere og mere nuanceret udvalg af uddannelser. Et job i entrepenørbranchen er et rigtigt arbejde, og vi har brug for mange typer folk, men det er mit indtryk, at mange vejledere peger på de traditionelle karriereveje som tømrer, murer eller gymnasiet. De uddannelser, som vi har her i bygge- og anlægsbranchen er nyere, og det er lidt ærgerligt, at der ikke bliver tænkt i den retning. Man skal faktisk være ret ferm for at styre en stor gravemaskine med joystick og 3D-kort, så det ville være dejligt, hvis flere tænkte i den retning, når unge skal vejledes i, hvad de kan blive til, siger Frank Schou Kruse.

