Tre nye riddere af Dannebrogsordenen

Gribskov - 10. marts 2020

Byrådet i Gribskov har valgt at udnytte muligheden for at indstille byrådsmedlemmer til tildeling af kongelig medalje, når de har været med i lokalpolitik i mindst 16 år, skriver Frederiksborg Amts Avis onsdag.

Tre medlemmer af Gribskov byråd kan derfor nu kalde sig riddere af Dannebrogsordenen. Der tre medlemmer fik deres ordener overrakt på byrådsmødet tirsdag aften af borgmester Anders Gerner Frost (Nytgribskov). De tre medlemmer er gruppeformanden for Venstre Birgit Roswall, gruppeformanden for Socialdemokratiet Pia Foght samt 1. viceborgmester og løsgænger Bo Jul Nielsen.

Det er Anders Gerner Frost og de øvrige byrådsmedlemmer, som har indstillet til Dronningen s Kabinetssekretariat, at de skal tildeles ordenen. Dermed har byrådet udnyttet den mulighed, som Kongehuset åbnede op for som konsekvens af kommunesammenlægningen i 2006-2007, at et byrådsmedlem nu kan indstilles til ordenen, når vedkommende har indledt sin femte valgperiode eller på anden måde har »oversteget 16 års tjeneste for den kommunale del af folkestyret«.

Tidligere kunne en kommunalpolitiker først gøre sig håb om tildeling af Dannebrogsordenen, hvis vedkommende havde været medlem af en kommunalbestyrelse i 20-25 år, og kun hvis specielle grunde talte for en særlig påskønnelse. Det var en af årsagerne til, at det nu afdøde medlem af henholdsvis Vejby-Tibirke Sogneråd og Helsinge Kommune, socialdemokraten Børge »Formand« Jensen i 1996 fik ordenen efter 30 års medlemsskab. Ved samme lejlighed kunne han nemlig også fejre et 50 års jubilæum som formand for den lokale idrætsforening, Tisvildeleje Gymnastikforening.

Birgit Roswall er den af de tre byrådsmedlemmer, som nu kan sætte Dannebrogskorset i reverset eller på et ordensbånd, som har siddet længst i byrådet. Hun har været med i 22 år.

I talen til hende sagde Anders Gerner Frost, at hendes særlige fokus altid har været at skabe mest mulig velfærd for borgerne inden for den økonomiske ramme, som det var muligt at afsætte til formålet.

Om Pia Foght, der har siddet i byrådet i 18 år, sagde han, at hun har haft mange fokusområder, og at hun i alle årene har været optaget af at skabe gode livsbetingelser for børn, ældre og handicappede.

Bo Jul, der ligeledes har været med i 18 ´år, fik, at vide, at han gennem flere perioder har været en legendarisk formand for teknisk udvalg, og at han er det byrådsmedlem, som flest gange har haft titel af viceborgmester. Af særlige fokusområder nævnte Anders Gerner Frost, at Bo Jul har været meget optaget at skabe samarbejde med andre kommuner om løsning af store opgaver, senest kystbeskyttelsen ved Nordkysten.

I en kort takketale, sagde Bo Jul Nielsen blandt andet, at det ikke ville have været muligt at bruge så meget tid på kommunalpolitik, hvis ikke han havde haft fuld opbakning til det på hjemmefronten i familien, eller på sin arbejdsplads.

- Jeg tager såmænd gerne en periode til, hvis der er nogen, som vil have mig, sagde han.

Dannebrogordenen er en dansk ridderorden indstiftet af Christian V i 1671. I begyndelsen var det kun adelige og mænd, der kunne modtage den, men i 1961 gjorde Frederik IX det muligt, at også kvinder kunne modtage den. Det er regenten, som uddeler ordenen. For byrådspolitikere og ansatte i kommunerne sker det efter indstilling fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Modtagerne af ordener har dem kun til låns. De skal leveres tilbage, når modtagerne dør.

De tre dekorerede byrådsmedlemmer kan komme i audiens hos dronningen den 23. marts eller 7. april for at takke for tildelingen.

- Vi vil møde op samme dag, og vi vil sørge for at markere det som en festdag, sagde Pia Foght efter tildelingen.