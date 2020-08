Tre nye personer smittet med TBE-virus i Tisvilde - den ene var vaccineret

- Det drejer om to kvinder og en mand, der henholdsvis bor i, har været i sommerhus i eller har opholdt sig i skoven i kortere tid, men uden for stier, skriver Statens Serum Institut i deres nyhedsbrev.

Allerede sidste år blev Tisvilde Hegn udpeget som nyt risikoområde for TBE-virus. Især et område omkring en naturlegeplads blev udpeget som problematisk. Derfor blev legepladsen i juni i år helt lukket.

- En patient på 76 år havde i 2018 og 2019 gennemført et fuldt vaccinationsprogram for TBEV, men udviklede trods dette symptomer på TBE, skriver de.

Statens Serum Institut fortæller videre, at det tidligere er dokumenteret, at man kan blive smittet, selvom man er vaccineret, og at 'risikoen synes at stige med stigende alder'.