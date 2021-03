Tina Nørgaard, leder af Frivilligcenter Græsted, har sammen med virksomheden MindSocial lanceret et nyt projekt for fædre med delebørn.

Send til din ven. X Artiklen: Træning for fædre: Sæt hjernen i et højere gear Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Træning for fædre: Sæt hjernen i et højere gear

Gribskov - 26. marts 2021 kl. 15:34 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Hvis man er far til delebørn og føler, at man mangler noget overskud i hverdagen, kan Frivilligcenter Græsted og firmaet MindSocial måske hjælpe. I samarbejde afholder de to parter et træningsforløb, som henvender sig primært til fædre med dele børn. Projektet har fået 116.000 kroner i støtte fra en pulje, "Sammen om sundhed og trivsel, " og der er plads til 16 mænd i forløbet.

- Det henvender sig til fædre, som er gået lidt i stå, og gerne vil have et lille skub til at være den bedste rollemodel for deres børn. Vi hjælper dem til at finde motivation til at ændre på små ting og få mere overskud, siger frivilligcenterets leder, Tina Nørgaard, som peger på, at man i den store undersøgelse af befolkningens sundhed, Sundhedsprofil 2017, kunne se, at der var en gruppe mænd, som havde nogle udfordringer med motion, kost og rygning.

- Vi har en målgruppe, som er bonet ud i vores Sundhedsprofil-undersøgelse. Det var en del mænd, som var lidt mindre engagerede, var gået lidt i tomgang og havde svært ved at hive sig selv videre, samt problemer med motion og kost mm. Og vi vil gerne gøre noget for, at de kan være gode rollemodeller for deres børn Tina Nørgaard.

Tina Nørgaard nævner, at meningen er, man på længere sigt også gerne vil lave lignende forløb for andre målgrupper og uddanne frivillige hos MindSocial.

Ditte Andersen fra virksomheden forklarer, at det handler om at sætte hjernen i et højere gear.

- En ting er at gøre den skarpere, men man kan også træne hjernen til hverdagsting. Hvad kan vi gøre, der giver noget energi til hverdag? Vi ved godt, vi skal dyrke god motion og leve sundt, men man skal også have energien og motivationen til det. Så når noget i livet vælter os lidt - det kan være skilsmisse, en fyring eller corona - hvordan får vi så fundamentet på plads? Man kan godt miste retningen og pludselig er man ikke den mand eller far, man gerne vil være, siger Ditte Andersen.

Hun peger på, at nogle af de konkrete måder, man træner hjernen på, er gennem aktive øvelser med ketsjere, bolde og andet.

- Vi skal ikke snakke så meget, men træne. Vi skal grine sammen og udfordre hinanden lidt. På den måde bliver man stærkere og får mere energi, siger hun.

- Det handler om at flytte ansvaret over i egen hånd. Hvad er det for nogle valg, jeg kan træffe, der kan gøre mig selv og andre gode, siger hun.

Efter planen skal der holdes et informationsmøde om projektet i løbet af marts måned.