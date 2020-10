Træn dit danske på biblioteket

- Vi taler om mange forskellige emner, og du er velkommen, uanset hvor meget eller lidt dansk du kan. Har du lyst til at hjælpe andre med at lære det danske sprog, så er du også meget velkommen. Det drejer sig ikke om undervisning, det er et sted, hvor du kan øve dig sammen med andre. Kom og vær med til nogle hyggelige eftermiddage. Der er kaffeautomat på biblioteket, men du er også velkommen til at medbringe din egen, skriver Helsinge Bibliotek i en pressemeddelelse.