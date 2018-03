Se billedserie Esrum Kloster vil genskabe følelsen af fortiden. Først mødes man af dette lysende tidshjul. Nogle ringe blinker hurtigt, mens en enkelt lyser konstant - det er Evigheden.Fotos: Kim Rasmussen

Træd helt ind i munkenes liv

Gribskov - 24. marts 2018 kl. 09:19 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Her er messende munke, glitrende guld fra den gamle altertavle og fantastiske fortællinger. Det er Esrum Klosters nye udstilling, som åbner i dag. Og den skal nok få publikum til at spærre øjnene op og strømme til.

Pressen, venner af huset og tidligere direktører havde mulighed for at få en forsmag fredag.

Og høre, hvordan det var, før klosteret blev det formidlingssted, som det er i dag.

- Det kan stadig fortrylle mig, tilstod klosteret første direktør, Jens Anker Jørgensen i sin tale til stedet. Den tidligere rektor for Helsinge Gymnasium kunne berette om et sted, der sov en lang tornerosesøvn - frem til 1997, hvor det blev vækket af sin dvale ved dets indvielse til kultursted, hvor alle har adgang.

Indvielsen skete med Prins Henrik som æresgæst. Han kom i Rolls Royce ind i klostergården med gravhund og klippede snoren. Prins Henrik var protektor - og såmænd også en slags nabo til klosteret og han interesserede sig levende for det hele sit liv.

Den tidligere direktør kunne også berette om, hvordan klosteret dengang var beboet, blandt andet af oberstinden. Hos hende kom Jens Anker Jørgensen til fin te for at forberede hende på, at et hold gymnasieelever ville opføre en rockmusical i gården. Og det glædede oberstinden sig meget til. Ligeledes kunne Jens Anker Jørgensen berette om, hvordan han havde skaffet et munkeskelet til stedet. De opgravede skeletter af munke fra klosteret lå nemlig endnu på Panum, u-undersøgte, i æblekasser, og Jens Anker Jørgensen fik et med i løsdele. Da det var samlet, viste det sig at være en dame - og dermed en bytter.

En ligeledes humoristisk anlagt nuværende direktør, Arne Kvist Rønnest, bød velkommen, takkede sine medarbejdere og annoncerede, at der i forbindelse med den nye udstilling er blevet lavet to revisioner af de gamle munkeregler. Den ene gælder for medarbejderne - de får ikke vin til frokost, hvis de kommer for sent - den anden er et samspil mellem publikum og medarbejdere: Der skal kysses noget mere - som munkene gjorde det med fredskysset

Magi og mystik

Og så var der ellers fri adgang til middelalderklosterets sale. Her mødes man af et enormt rundt værk, en slags tidsmaskine, hvor munkenes 24-timers døgn er kogt ned til 24 minutter. En stor del af dette gik med bøn - hvordan kan man høre, se og føle i abbedsalen, det rå rum, der nu er en stor installation - en indførsel i cisterciensernes liv. Her synger munke blandt andet Salve Regina til et lysshow og i en stemning der gør, at de små hår rejser sig.

- Det er det mere magiske og mystiske, det handler om. Hvordan det var at leve et liv i det mikrokosmos, som klosteret er - hvor man næsten helt ned i maven kan danne sig indtryk af, hvad det var at være menneske på et kloster, som publikumschef Helle Simonsen har karakteriseret den oplevelser, der venter publikum i »Mennesket i klosteret«. Her er mennesket både munken - og publikum selv.

De meget avantgarde installationer med lyd og lys er udført af firmaerne Dark Matters og Yoke.