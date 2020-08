Se billedserie Her ses deltagerne i første afsnit af den nye sæson af Toppen af Poppen. Foto: Per Arnesen/TV 2 Foto: Fotograf Per Arnesen

Toppen af Poppen rykker til Gribskov i jubilæums-sæson

I år er det ti år siden, at TV 2 programmet Toppen af Poppen fik premiere. Det markeres med en særlig jubilæumssæson på syv programmer, hvor 25 tidligere medvirkende fortolker hinandens hits på kryds og tværs.

Og de seere, der kender området omkring Ørby og Tisvilde, vil formentlig kunne genkende de omgivelser, som programmet er optaget i. De er nemlig optaget på Frændekilde i Ørby, der ejes af Kim Wolff og Louise Frederiksen, som overtog stedet for fem år siden og har gjort det til et sted, hvor man samles.

- Vi har været en del rundt i landet med Toppen af poppen. De senere år har vi blandt andet været på Fanø, Fyn og Møn, men vi har aldrig været i Nordsjælland. Derfor faldt vi over det smukke område ved Gribskov. Vi leder altid efter steder, som har godt med plads, og hvor vi kan være med hele vores set-up, der består af ob-vogne, kameraer, band osv. Og her opfylder Frændekilde alle de betingelser, og så er det nogle smukke rum, siger underholdningsredaktør på TV 2, Dorte Borregaard, der fortæller, at det har været et godt sted at optage.

- Det har været rigtig hyggeligt. Vi var heldige at have godt vejr, og så er der en flot natur, siger hun.

Location er vigtig Hvad betyder omgivelserne for programmet?

- Vores valg af location er sindssyg vigtig for programmet. Udover at det skal opfylde krav om god plads, så skal det jo se flot ud på skærmen uden at stjæle fokus fra artisterne og musikken. På Frændekilde fornemmer man naturen bag ruderne. Man ser solen, der går ned i horisonten under aftenkoncerterne, og det hele giver en fornemmelse af en lun sommeraften, når den danske sommer er allerbedst, siger Dorte Borregaard.

Og hun vurderer, at man som lokal vil kunne genkende lokaltioner fra området, når man ser programmet.

- Vi er mest i området omkring Tisvilde og Ørby, hvor Frændekilde ligger, så det tænker jeg, at man godt kan genkende, hvis man bor i området, siger Dorte Borregaard.

Programmets rolle fejres i denne sæson, fortæller redaktøren.

- Toppen af poppen er blevet synonymet på billedsiden af den danske musikbranche, og det er den rolle, vi fejrer i denne nye og helt særlige sæson ti. Vi er så privilegerede at have de her fantastiske musikere med igen, og det understreger blot det, som vi egentlig godt vidste - at Toppen af Poppen er et program, som både kunstnerne og seerne elsker, siger Dorte Borregaard.

Se med på søndag Det første program ruller over skærmen i bedste sendetid, klokken 20.00, på søndag. De første musikere, der tjekker ind på Frændekilde, er: Søs Fenger, Burhan G, Barbara Moleko, Oh Land, Wafande og Michael Falch.

De øvrige deltagere er: Lars H.U.G., Jokeren, Mads Langer, Rasmus Walter, Anne Dorte Michelsen, Poul Krebs, Lars Lilholt, Stine Bramsen, Lau Højen, Ida Corr, Søren Huss, Caroline Henderson, Dorthe Gerlach, Claus Hempler, Annika Aakjær, Kwamie Liv, Anders Blichfeldt, Teitur og Medina.