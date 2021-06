Den centrale del af renseanlægget i Gilleleje er de to store procestanke, som ses på billedet. De er 8,3 meter dybe og 50 meter i diameter. Foto: Gribvand Spildevand

Topmoderne renseanlæg i Gilleleje står nu færdigt

Gribskov - 17. juni 2021

Det er en stor dag for klimaet, at det ombyggede renseanlæg i Gilleleje nu er indviet og taget i brug. Det store anlæg erstatter en række mindre og ældre anlæg, som er i gang med at blive nedlagt.

- Lige fra projektets start har vi haft særligt fokus på at sikre, at vi får den mest bæredygtige rensning af spildevand både klimamæssigt og økonomisk. Anlægget benytter den nyeste, mest klimavenlige teknologi, og spildevandsrensningen er baseret på biologiske principper. Samtidig er havledningen med til at sikre badevandskvaliteten samt havmiljøet i havn og lystbådehavn, og således er anlægget til stor gavn for alle os i Gilleleje, vores mange feriegæster og for fremtidens børn, siger Jannich Petersen, som er bestyrelsesformand i Gribvand Spildevand.

Projektet til omkring 70 mio. kr. omfatter en stor ombygning og udvidelse af renseanlægget i Gilleleje samt en havledning, som fører renset spildevand 415 meter ud i Kattegat.

Tidligere skete udledningen af renset spildevand fra Gilleleje Renseanlæg til Søborg Kanal, der løber gennem Gilleleje Havn og videre ud i Kattegat, men havledningen sikrer, at det nu er muligt at styre udledningen fra renseanlægget, så der kommer en balance mellem udledningen til Søborg Kanal og til Kattegat. Dermed sikrer der et fortsat godt havnemiljø, og samtidig opnås der en vis vandføring i kanalen.

Det nye anlæg er centralt i Gribvand Spildevands centraliseringsstrategi. Når det nye renseanlæg er oppe på sin fulde belastning, håndterer det en spildevandsmængde, der svarer til hele nordkystområdet og Græsted også om sommeren, når der er gang i sommerhusene, lokalhandelen og campingpladserne langs kysten - mere end det dobbelte af det gamle anlæg. På sigt vil det skulle håndtere al spildevandet på nordkysten fra Dronningmølle til Tisvilde.

Selskabet er allerede i gang med at nedlægge flere af de mindre rensningsanlæg, og senest i 2022 vil alle de små og utidssvarende anlæg være nedlagt, og anlæggene i henholdsvis Gilleleje og Helsinge vil håndtere al spildevand i kommunen.

- Det er en stor dag for Gribvand Spildevand, at vi nu har to topmoderne, klimavenlige og økonomisk bæredygtige anlæg til at håndtere spildevandsrensningen i kommunen. Både anlægget i Helsinge og Gilleleje sikrer en fremsynet spildevandsrensning, som vi kan være stolte af,« siger Jannich Petersen.

Han forventer, at ombygningen vil medføre lavere spildevandspriser.

- Det har været en kæmpe investering at etablere det nye anlæg i Gilleleje. Blot i 2020 har vi investeret 70 mio. kr. ud af et anlægsbudget på 80 mio. på Gilleleje Renseanlæg, og vi er jo ikke færdige. Vi skal stadig investere i lukning og ombygning af de mindre anlæg, men senest når det er klaret i 2022, mener jeg godt, at vi kan love bedre priser på spildevandsrensning til forbrugerne, siger Jannich Petersen.

Den mest spektakulære del af anlægget er to gigantiske procestanke, hvori spildevandet bliver iltet og renset færdigt, inden det er klar til at blive ledt ud i Kattegat gennem den 415 meter lange hav-ledning, som blev anlagt i fjor.

De to identiske tanke er 8,30 meter dybe og 50 meter i diameter - og dermed nogle af de dybeste tanke herhjemme.

Anlægget renser spildevandet bedre, end det kræves:

- Vi leverer en vandkvalitet, der er langt under kravværdierne. Faktisk renser vi vandet tre-fire gange bedre, end vi egentlig behøver, forklarer projektleder Søren Rasmussen fra entreprenørfirmaet VAM, som har været totalentreprenør på det store byggeprojekt bag Gilbjergskolen i Gilleleje.

Der kommer ikke til at være medarbejdere på anlægget i Gilleleje til hverdag. Det er så højteknologisk med følere og alarmer, at det kan overvåges og styres døgnet rundt fra Helsinge, hvor kommunens andet rensningsanlæg befinder sig.