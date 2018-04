I Gribskov må borgere uanset alder selv bringe storskrald og haveaffald på genbrugspladsen. Administrationen fraråder nu politikerne at indføre en ordning. Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen

Tommelfinger ned for storskraldsordning

Gribskov - 18. april 2018 kl. 04:00 Af Hanne Guldberg Mikkelsen

Borgere ønsker storskralds- og haveaffaldsordning. Kommunens administration fraråder - nu skal politikerne tage stilling.

Skal der være en ordning i Gribskov, hvor borgere kan stille storskrald og haveaffald, som så afhentes og køres på genbrugsplads?

Den type ordninger findes i rigtig mange kommuner, i Gribskov må haveejere og private selv leje trailer og køre grene og gamle kommoder på genbrugspladsen.

Gribskov Kommune har som basis for at diskutere sagen haft en prøveordning i Ramløse - og på basis af erfaringer fra denne, fraråder administrationen nu en storskrald ordning. Og det på trods af at samtlige adspurgte grundejerforeninger med mere ønsker en sådan.

Landliggersammenslutningen Gribskov Vest var en af de høringsberettigede parter. Herfra siger Flemming Denker:

- Vi mener ikke, at den forsøgsordning, der blev iværksat, levede op til det, den skulle. Den var hovedsagelig i helårsområder på en årstid, hvor der ikke var nogen haveaktivitet. Så vi mener, det er et skævt grundlag at lægge som basis for en beslutning. Vi mener, der bør laves en ny forsøgsordning, som tager bedre hensyn til virkeligheden i både helårs og sommerhusområder. Mange kommuner har denne type ordning og det må også kunne lade sig gøre i Gribskov.

Administrationens argument for ikke at ønske en storskraldsordning er, at

»der ikke er grundlag for at indføre en ordning for storskrald, fordi

oDer har været meget lav tilslutning til forsøget

oKommunens genbrugsstationer, som tager imod storskrald, er meget velbesøgte

oUdgifterne til en ordning forventes at være højere, end hvad folk er villige til at betale«

Med hensyn til haveaffald lyder det:

»Administrationen vurderer, at der ikke bør indføres en ordning for haveaffald, fordi

oBorgere og Grundejerkontaktudvalget giver udtryk for at ville have en ordning uden mængdebegrænsninger

oMængdebegrænsninger vil medføre en oplevelse af dårlig service

oDer forventes at være store mængder haveaffald i kommunen, fordi der er mange husstande med store grunde

oDer eksisterer pt alternativer i form af genbrugsstationen, hjemmekompostering og private entreprenører

oEn ordning vil kunne blive en konkurrent til lokale entreprenører, der henter haveaffald i grundejerforeninger

Attraktivt

Der har været indhentet Høringssvar fra de tre medlemmer i grundejerkontaktudvalget, grundejersammenslutningen og landliggersammenslutningen.

Grundejersammenslutningen argumenterer blandt andet, at »Gribskov Kommune vil ved en sådan ordning også på dette område fremstå som en attraktiv kommune for nye børnefamilier samt sikre, at ældre borgere ikke selv skal sørge for transport af deres storskrald og haveaffald til genbrugsstationerne, hvorved muligheden for at blive i egen bolig i kommunen forøges.

Politikerne i udvalget for Miljø, Klima og Kyst skal diskutere administrationens oplæg på næste møde den 25. april.