Sygdom og orlov er blandt årsagerne til mødefravær blandt byrådspolitikerne. Foto: Karl Erik Frederiksen

Tomme sæder i byrådssalen: Her er forklaringen

Gribskov - 19. september 2021 kl. 07:22 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen

I sidste uge kunne man på Sn.dk læse, at den profilerede Venstre-politiker Kim Valentin er det byrådsmedlem i Gribskov Kommune med mest mødefravær.

Derudover ligger fire politikere et godt stykke over det gennemsnitlige fravær, der er på 11 møder i indeværende valgperiode til og med 20. juni.

Det fremgår af en aktindsigt i fraværsopgørelser fra Gribskov Kommune, som Ugeposten har søgt for at give et overblik op til det kommende kommunalvalg.

Betina Sølver (løsgænger) er byrådsmedlemmet med næstmest mødefravær efter Kim Valentin: 31 møder er hun gået glip af i indeværende byrådsperiode.

Fraværet skyldes sygemelding og personlige årsager, lyder det fra Betina Sølver, der ikke har yderligere kommentarer, og som ikke genopstiller ved kommunalvalget i november.

Betina Sølver, der var socialdemokrat ved sin opstilling, har tidligere fået kritik på baggrund af sit fravær.

I slutningen af 2018 mente byrådsmedlem Bo Jul Nielsen (RV), der dengang stadig var medlem af Socialdemokratiet, at Betina Sølver burde overveje at trække sig, da hun var fraværende i størstedelen af året. Hvis Betina Sølver havde trukket sig, ville stolen i byrådssalen være gået til Socialdemokratiet. Dengang svarede hun følgende på kritikken:

- Jeg har ikke lyst til at træde tilbage. Jeg brænder for min politik og vil meget gerne gøre arbejdet færdigt. Jeg glæder mig faktisk rigtig meget.

Ugeposten har spurgt Betina Sølver, om hun i dag synes, det var den rigtige beslutning at fortsætte i byrådet dengang, men det har hun ikke ønsket at svare på.

Ingen suppleant Jonna Præst (NytGribskov), der genopstiller til kommunalvalget, fortæller, at hendes fravær skyldes sygdom i 2019 og 2020. Hun er byrådsmedlemmet med tredjemest fravær, da hun er gået glip af 26 møder i alt. Men selvom hendes fravær skyldes sygdom, besluttede hun, at hun ikke ville sygemeldes, fortæller hun.

- Hvis jeg havde meldt mig syg, ville jeg få sygedagpenge af kommunen, og så kalder de en suppleant ind, som også skulle have løn. Men hvor skulle de penge komme fra? Det ville have betydet besparelser, og det ville jeg ikke være med til, siger Jonna Præst, der udover byrådet også sidder i tre fagudvalg.

Faktaboks: Sådan har vi gjort Fravær fra møder under byråd og faste, aktive fagudvalg er talt med. Det ekskluderer paragraf 17-udvalg og andre midlertidige udvalg.

Mødefravær under sammenhængende fraværsperioder er talt med, herunder orlovsperioder og fravær pga. sygdom.

Perioden er 1.1.2018-20.6.2021.

Opgørelserne er oplyst af Gribskov Kommune. Derfor har der ikke været en suppleant til møderne i stedet for Jonna Præst, der fortæller, at hun har holdt sig orienteret i dagsordener, referater og hos sin partigruppe.

- Jeg har holdt mig orienteret, men jeg kunne bare ikke dukke op til møderne, siger Jonna Præst, der tidligere har været mangeårigt medlem af Dansk Folkeparti.

Sygdom og orlov Sygdom er også årsagen til Venstre-politiker Jannich Petersens mødefravær, og der har været indsat en suppleant, oplyser byrådspolitikeren. Den tidligere borgmester, der har siddet i byrådet siden 1982, kan desuden oplyse, at han genopstiller.

Løsgænger Morten Ulrik Jørgensen oplyser også, at hans fravær på 21 møder skyldes sygdom og derudover orlov.

Byrådspolitikeren har tidligere oplyst Ugeposten, at han holdt en uges orlov sidste år efter afsløringerne af de kritisable forhold på kostskolen Havregården i Smidstrup. Her var Morten Ulrik Jørgensen forstander, og i en pressemeddelelse fremgik det, at det var for at "afslutte denne sag på ordenligt vis".

Da Morten Ulrik Jørgensen vendte tilbage efter orlovsperioden i oktober sidste år, meldte han ud, at trådte ud af borgmesterpartiet Nyt Gribskov for at blive løsgænger.

Byrådspolitikeren, der er udvalgsformand for Kultur, erhverv og oplevelsesøkonomi, har for nylig meldt ud, at han har valgt at stille op til det kommende kommunalvalg med sin egen lokalliste, der har navnet "Kulturlisten Gribskov".