Toftebo kan komme i spil til patienter, der må udskrives tidligere end ellers, hvis der skal frigøres ekstra plads til coronapatienter. Foto: Karl Erik Frederiksen.

Toftebo kan få forlænget levetid

Gribskov - 02. april 2020 kl. 04:10 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Toftebo i Esbønderup, som står til at blive lukket som et led i budgetforliget, er blevet delvist afviklet og tæller pt. 15 pladser mod tidligere 41. Men måske kan det være nødvendigt at holde liv i plejecenteret med midlertidige pladser lidt længere end først planalgt, lyder det fra formand for udvalget Ældre, Social og Sundhed, Birgit Roswall (V). Regionen har nemlig bedt kommunerne have pladser klar til borgere, der udskrives fra hospitalet tidligere end ellers, hvis det bliver nødvendigt for at gøre plads til coronapatienter.

- Det arbejder vi også med at gøre plads til, og det er muligt, det bliver Toftebo. Som jeg har forstået det, er det for at have plads til borgere, som har andre sygdomme end corona, som skal hurtigere ud fra hospitalerne for at gøre plads til coronasmittede. Men indtil videre lyder det som om, der er fin plads på hospitalet, og at de kan håndtere det, siger Birgit Roswall.

Personale er ufordringen

Hun mener ikke, at udfordringen ligger så meget i at finde pladsen, som i at have personale nok til dette.

- Der kan det blive svært - hvilket personale, kan vi rekruttere, der skal håndtere behandlingskrævende borgere. Men det kan jo også være, at vi forbereder os på noget, der ikke kommer til at ske, siger hun.

Hvis Toftebo skal holdes åbent, kræver det en beslutning i Økonomiudvalget.

- Der er jo økonomi i alt, hvad vi foretager os, siger hun.