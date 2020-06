To spritbilister og tre uden kørekort

Modelfoto

Gribskov - 19. juni 2020 kl. 12:25 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag var en travl dag for politiet i Gribskov Kommune. Her blev der taget hele fem bilister, hvor tre ikke havde et gyldigt kørekort, og hvor to var påvirket af alkohol.

Klokken 08.13 blev en 43-årig mandlig bilist fra Helsinge standset af en patrulje på Helsingevej i Græsted. Da han var frakendt førerretten, så kunne han ikke fremvise et gyldigt kørekort, og derfor blev han sigtet for at køre bil trods den manglende førerret.

Det samme blev en 77-årig mandlig bilist fra Helsinge. Han blev stoppet på Smidstrup Strandvej i Gilleleje.

Der var hattrick med bilister uden gyldigt førerbevis, da politiet stoppede en 27-årig mandlig bilist på Kildevej ved Kæderupvej i Helsinge. Han blev stoppet klokken 16.20 og sigtet for at have kørt bil, mens han var frakendt førerretten.

Torsdag aften var der to førere, der kørte med for meget sprit i blodet. Først blev en 51-årig mand fra Frederiksværk standset på Nyvej i Liseleje. Her fik han alkometeret til at slå ud, og derfor blev han sendt til blodprøve, der skal fastslå den eventuelle promille.

Det samme blev en 27-årig kvindelig bilist fra Helsingør. Hun blev stoppet klokken 22.50 på Hulerødvej i Dronningmølle.