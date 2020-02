Se billedserie Borgmester Anders Gerner Frost (tv.) og bestyrelsesformand i DGI Nordsjælland, Per Frost Henriken, gik forrest, da Gribskov går sammen blev skudt i gang. Foto: Snapshooter.dk v/Lars Christiansen Foto: Lars Christiansen

Send til din ven. X Artiklen: To millioner til gå-fællesskaber Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To millioner til gå-fællesskaber

Gribskov - 06. februar 2020 kl. 10:21 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Over 20 personer dukkede tirsdag eftermiddag op til et aktivt informationsmøde ved Nakkehoved Fyr om projektet »Gribskov går sammen,« som skal motivere borgere i Gribskov Kommune til at komme ud og være aktive i naturen. Gribskov Kommune ligger under gennemsnittet på sundhedsprofilen, når det kommer til mental sundhed, overvægt og livsstilssygdomme. Og derfor skal borgerne nu motiveres til at røre sig gennem gå-fællesskaber. Et projekt, der strækker sig over to år og otte måneder, og som kommunen har fået to millioner kroner fra Friluftsrådet til at føre ud i livet.

De første skridt til gå-fællesskaberne blev taget, da Gribskov Kommune og DGI Nordsjælland, som står bag projektet, holdt et aktivt pressemøde. Her deltog borgmester Anders Gerner Frost og formand for DGI Nordsjælland, Per Frost Henriksen, i en gåtur med de fremmødte.

- Vi håber, at vi alle sammen - både borgere og foreninger - får lagt nogle gåture ind i hverdagen, lød det fra Anders Gerner Frost, der selv prioriterer gåture som motion.

Hovedformålet med projektet er at få 30 procent af de inaktive voksne i kommunen med i gå-fællesskaber. Det skal ske med hjælp fra de to millioner kroner, som Friluftsrådet har givet til projektet.

- Når man sidder hjemme i sofaen, så ved man godt, at man kan gå. Der er ikke nogen stor barriere for at komme i gang med det. Man kan gå i sit almindelige tøj - uden noget særligt gear, sagde Per Frost Henriksen, bestyrelsesformand i DGI Nordsjælland.

Han håber, at projektet også får fat i nogle af de ensomme.

For at få folk med ud at gå skal der i projektperioden uddannes 250 gåværter. De skal gå forrest og inspirere andre, når der skal etableres 100 gå-fællesskaber i Gribskov Kommune. Per Frost Henriksen håber og tror på god opbakning til tjansen som gåvært.

Gåværterne får kyndig oplæring og vejledning til, hvordan de får flest mulige med ud at opleve glæden ved gåture i fantastiske fællesskaber.

Hvis man har lyst til at høre mere om, hvad det vil sige at være gåvært, kan man kontakte projektleder for »Gribskov går sammen«, Jane Sunesen, på jane.sunesen@dgi.dk.

Se mere om projektet på Facebooksiden Gribskov Går Sammen.