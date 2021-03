To mænd dømt for vold mod 19-årig

Voldsepisoden fandt sted på Gilleleje Station i slutningen af januar i år. Foto: Allan Nørregaard

Gribskov - 28. marts 2021 kl. 10:44 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen

To yngre mænd blev onsdag dømt for henholdsvis at have nikket en 19-årig en skalle og givet ham et skub på Gilleleje Station - hvilket begge havde erkendt.

Den 21-årige mand, der nikkede skallen, blev idømt 50 dages ubetinget fængselsstraf. Han begik volden i en prøveperiode fra en tidligere dom, og det havde betydning for strafudmålingen, at han tidligere er dømt for blandt andet vold. Dermed er det nemlig muligt at forhøje straffen indtil det halve.

Den 22-årige, der havde givet den 19-årige et skub, blev idømt en straf på 10 dages betinget fængsel.

Anklagemyndighedens tiltale lød ellers på grov vold, da den også indebar, at den 19-årige var blevet trampet i ansigtet og sparket i ryggen. Men det fandt retten i Helsingør altså ikke bevist ud fra de vidneforklaringer og lægelige oplysninger, der forelå i sagen, og de to mænd blev altså frifundet for den del og i stedet dømt for simpel vold.

Det oplyser Emilie Holmark, anklager ved anklagemyndigheden i Nordsjællands Politi.

En uoverensstemmelse Voldsepisoden fandt sted den 28. januar klokken 21, hvor de tre mænd befandt på Gilleleje Station, og den udsprang af en uoverensstemmelse mellem den forurettede og en veninde til den ene af de nu to voldsdømte.

Den 21-årige blev varetægtsfængslet i begyndelsen af januar, fordi han som sagt begik volden i prøveperiode fra en tidligere dom. Det betyder, at han har udstået sin straf under varetægtsfængslingen, og han kunne forlade retten i Helsingør som en fri mand efter domsafsigelsen.