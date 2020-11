Artiklen: To gange sølv til Ugeposten

Journalist ved Ugeposten Jeppe Helkov modtog for nylig to priser ved Ugeavisernes Årspris

Jounalist Jeppe Helkov, kendt fra Ugepostens spalter gennem mange år, blev i sidste uge hædret med to priser ved Ugeavisernes Årspris.

Han fik sølv i kategorien "Nyhedsprisen" for sine mange artikler i Ugeposten om udsatte børns vilkår i Gribskov Kommune.

- Artikelserien om udsatte børn i Gribskov Kommune illustrerer, hvordan landspolitiske dagsordener reelt kommer til udtryk lokalt. Med målet om at undersøge børns situation under "børnenes statsminister" udviste journalisten evnen til at holde fast gennem en række artikler, der satte fokus på børns ve og vel i en kommune med presset budget, lød det i bedømmelsen.