Se billedserie Kransenedlæggelsen samlede mange deltagere. Foto: Karl Erik Frederiksen

To flyvere døde inden de var kommet i gang med livet

Gribskov - 01. oktober 2019 kl. 13:25 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den årlige kransenedlæggelse ved Flyverstenen i Gribskov fik denne gang mange deltagere, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Mange soldater mistede livet under anden verdenskrig. De fleste af dem blev efterfølgende begravet på anstændig måde, og deres familier ved, hvor de blev begravet. Det gælder ikke dem, der blev dræbt her. Ingen ved, hvad der blev af dem efter at de styrtede ned, sagde kaptajn og eskadrillechef i Hjemmeværnets enhed HVE 221 Arresø, Morten Feld Jensen, der i det civile liv er el-installatør i Frederikssund, da han onsdag eftermiddag talte ved Flyverstenen i Bolandsvang i Gribskov.

- De døde som 22-årige - på et tidspunkt, hvor de dårligt var kommet i gang med deres liv, og hvor det knapt må være gået op for dem for hvilken stor sag, de kæmpede, sagde Morten Feld Jensen blandt andet om de omkomne.

Flyverstenen er rejst til minde om to piloter fra Royal Air Force, som styrtede ned med en tomotorers Mosquito-jager. Ved stenen for de to mænd - piloten Robin Hugh Thomas og navigatøren Gilbert John Allen - er det blevet en tradition for hjemmeværnet i samarbejde med blandt andet Naturstyrelsen, det lokale museumsvæsen og Mårum Kirke at holde en lille ceremoni med kransenedlæggelse ved mindestenen på årsdagen og klokkeslettet for flystyrtet. De fleste år har det været en intern ceremoni, men mandag eftermiddag, hvor det var præcis 75 år siden, var der også deltagelse af deputy director Susan Thamdrup fra den britiske ambassade i København og sergent Sarah Knowles fra Royal Air Force i England.

Flyet havde hjemsted i Norfolk i England, og det havde den pågældende sammen været på en såkaldt ranger-flyvning, der havde til formål at ødelægge det tyske luftwaffes jagere, så de ikke kunne bruges på østfronten.

De havde haft en vellykket træfning ved Kalundborg, men henover Øresund blev de beskudt af tyskerne. De flygtede derfor lavt henover landskabet. Da de kom til Gribskov, gik det galt, fordi de ramte trælkronerne og styrtede ned. På det tidspunkt var klokken 17:15.

I mandags på samme tid kunne der igen høres et fly brumme hen over træerne i Bolandsvang. Det var et observationsfly fra Hjemmeværnet, som kom ind over skoven fra samme retning som englænderne havde gjort, men på grund af stormvejret i mandags holdt Hjemmeværnets pilot og navigatør sig langt over træerne for at undgå samme skæbne.

Efter styrtet i 1944 nægtede tyskerne at give oplysninger til Mårums daværende præst, Johannes Magelund, om hvad der var blevet af de to omkomne. Derfor fik de aldrig nogen begravelse. Der er aldrig siden blevet fundet spopr efter nogen begravelse i området. Derimod fandt arkæologer under en undersøgelse i 2008 masser af ammunition fra det nedstyrtede fly. Undersøgelserne blevet ledet af arkiv- og museumsassistent Michael Ahlström, som også har skrevet bogen »Gennem kampe til stjernerne«, der handler om de to mænd. Michael Ahlström har mange år været fast gæst og taler ved kransenedlæggelsen og den efterfølgende sammenkomst, men han manglede i år. Han døde i fredags.