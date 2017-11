To er allerede fængslet: Ny anholdelse i rå voldssag

Offeret, som er en 29-årig mand, skulle ifølge sigtelsen være blevet væltet omkuld for herefter at være blevet slået og sparket - blandet andet med en kølle eller et jernrør.

- Den 36-årige er sigtet for sammen med to andre personer, at have tildelt offeret slag i hovedet og på kroppen, mens vedkommende lå på jorden, og for at havde slået personen med en hård genstand, siger anklagefuldmægtig Sufian Akram.