To biler stødte sammen midt i kryds

helsinge: Tirsdag klokken 07.00 fik politiet en anmeldelse som, at to biler var kørt sammen i krydset Kildevej og Frederiksborgvej. Politi og ambulance blev sendt til stedet, og det kunne konstateres, at der ikke var sket alvorlig personskade på de to bilister, som var henholdsvis en 47-årig kvinde og en 21-årig kvinde, begge fra Helsingør. Den 47-årige blev dog kørt til tjek på skadestuen for en sikkerheds skyld.