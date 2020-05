Artiklen: To aviser og ét net under samme tag

- Vi samarbejder allerede i dag på nogle områder, mens vi på andre felter kan se, at vi løber lidt efter de samme ting. Ved at danne en fælles redaktion, kan vi sikre en bedre udnyttelse af vores egen arbejdskraft, og det skal selvfølgelig komme læserne til gode, så vi kan lave flere forskellige historier, siger chefredaktør på såvel Ugeposten som Frederiksborg Amts Avis, Palle Høj.

- Jeg ser frem til at rykke sammen med gode kolleger på en fælles Gribskov-redaktion, og jeg glæder mig til, at vi i fællesskab skal arbejde for at sikre en solid og bred dækning af Gribskov Kommune til vores forskellige udgivelser, siger Camilla Nissen, der er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i Århus og fra Ritzaus Bureau.