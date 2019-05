Send til din ven. X Artiklen: Tisvildeleje går alligevel i fisk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tisvildeleje går alligevel i fisk

Gribskov - 03. maj 2019 kl. 04:10 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Vi er meget glade for at kunne meddele at Tisvildeleje går i Fisk alligevel gennemføres i år! Gode kræfter er trådt til, så med lidt hjælp, så skal det nok blive endnu en god start på sommeren i Tisvilde.« Sådan skriver medlem af bestyrelsen for folkefesten, Pernille Hossy, i et opslag på Tisvildeleje går i Fisks facebookside. I mandags kunne vi ellers meddele her i Frederiksborg Amts Avis, at festen var aflyst på grund af mangel på nye kræfter, men bestyrelsen har altså besluttet at gennemføre arrangementet alligevel.

- Andre er trådt med ind i bestyrelsen og hjælper til, hvilket gør, at vi kan overskue processen alligevel. Jeg tror måske, det er sundt nok, at vi råbte vagt i gevær, for mange fandt ud af, at de ikke ville undvære det arrangement, siger Pernille Hossy, der fortæller, at bestyrelsen har fået mange henvendelser fra folk, der ville savne Tisvildeleje går i Fisk.

Der er dog stadig brug for flere frivillige, påpeger Pernille Hossy.

- Der er mange arrangementer i Tisvilde med frivillige, og det er de samme mennesker, der hjælper til med det hele, så derfor er det svært at få kræfter til at gennemføre det hele. Men vi satser på at få flere nye kræfter med ved generalforsamlingen til november, siger Pernille Hossy,

Hun er selv med i bestyrelsen for andet år i træk, fordi festen også sidste år var ved at gå i vasken.

- Så vi var nogle stykker, som sagde, at vi ikke kunne undvære festen.

Hun ser det selv som den begivenhed, der indleder sommeren - nu for 25. år.

- Det er det arrangement, der sætter sommeren i gang. Det er der mange, som oplever på den måde. Jeg er født og opvokset i byen, og det er en institution i Tisvilde. Så man kan ikke bare droppe det, siger hun.

Hvis nogen har lyst til at give en hjælpende hånd med ved årets arrangement, kan man sende en besked til Pernille Hossy på telefonnummer 40 91 34 81.

- Vi vil meget gerne have hjælp, for vi kan stadig bruge flere hænder. Jeg er i gang med at ringe og skrive rundt til folk for at samle flere. For der skal mange til at løfte et så stort arrangement. Der skal flere til, end man lige regner med, siger hun.

Tisvildeleje går i Fisk afholdes den 15. juni fra klokken 9.00-16.30 på den gamle stejleplads ved bådhuset.