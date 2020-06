Der er allerede nu problemer med ulovligt parkerede biler i Tisvilde, mener Mette Tolstrup, der har taget dette billede i weekenden.

Tisvilde-borger frygter p-kaos

Gribskov - 10. juni 2020

Parkeringspladserne langs Hovedgaden i Tisvilde er godt fyldte om sommeren, og det får mange til at smide bilen nogle steder, hvor det ikke er tilladt at parkere. Det er et problem, især hvis det sker i sving, og hvis det tvinger andre bilister til at køre op på fortorvet, lyder det fra Mette Tolstrup, borger i Tisvilde og suppleant til byrådet for Socialdemokratiet. Hun oplever, at der allerede nu er tryk på parkeringspladserne, før højsæsonen er gået i gang.

- Når der er mange mennesker i byen, og der ikke er nogen p-pladser, så er der anarkistiske forhold, forstået sådan, at folk smider bilen, hvor de lige synes, den skal stå, og ikke overholder trafikreglerne. Folk holder lige under skilte med parkering og standsning forbudt - også ved købmanden, selvom det er farligt lige før et sving, hvor man risikerer at støde sammen, mener Mette Tolstrup.

Hun mener også, at folk er for dårlige til at parkere udelukkende i de båse, der er lavet for at skabe et flow gennem byen.

- Så dannes der trafikpropper. Det er ærgerligt, og det skaber farlige situationer, fordi folk begynder at køre på fortovet og ikke kan finde ud af at give hinanden tid, mener hun.

Hun foreslår, at man genindfører en kommunal parkeringsvagt, som kommunen også tidligere har haft.

Ingen p-vagt på vej

Men det er ikke planen, lyder det fra formand for Udvikling, By og Land, Pernille Søndergaard (Nytgribskov).

- Det er en politiopgave at sørge for, at bilerne ikke holder ulovligt parkeret, men den kan uddelegeres til kommunerne ved at ansætte en p-vagt. Men efter mange og lange snakke med erhvervsforeninger i kommunen, har vi valgt ikke at have en kommunal p-vagt. De oplever det ikke som et stort behov. Men hvis man oplever parkeringer, der er til gene for trafikken, vil jeg opfordre til, at man kontakter politiet, siger Pernille Søndergaard.

Politikerne overvejede sidste år at indføre en parkeringsvagt i sommersæsonen gennem et privat parkeringsfirma, men det har vist sig ikke at være en mulighed.

- Det er enten hele året eller slet ikke, siger hun.

Sidste år viste en analyse fra administrationen, at der generelt er rigeligt med muligheder for parkering, men at der enkelte dage om sommeren og ved særlige events er stort pres på byernes parkeringspladser, samt at der parkeres ulovligt på vejene især langs kysten og i Tisvilde.

»Trafikanter overholder ikke skiltning, afstribning eller de generelle regler i færdselsloven om afstand til vejkryds og spærrelinjer« samt skiltning med to timers parkering på Hovedgaden i Tisvildeleje, lød det.

Overbelastet Hovedgade

Hos Tisvilde og Omegns Erhvervsforening bekræfter formand Hans Erik Sørensen, at man i foreningen ikke har drøftet parkeringen som et større problem. Omvendt bliver Hovedgaden altid overbelastet om sommeren - og har allerede været det tidligt i år, da mange har været i sommerhus i coronatiden, påpeger han.

- Men der er lavet nogle afmærkede båse, og hvis man overholder reglerne og parkerer i dem, så glider det fint. Men vi ved alle, hvor belastet Hovedgaden er om sommeren. Og problemet opstår, hvis nogen parkerer over for disse båse. Det er helt vanvittigt. Alle parkeringspladser er i højre side, så hvis nogen parkerer modsat må man op på fortovet, siger Hans Erik Sørensen.

Han mener ikke, det er løsningen helt at undlade parkeringspladser i gågaden, da forretningerne også har behov for trafikken.

- Og så vil jeg opfordre politiet til at uddele nogle bøder engang i mellem. Det kunne måske give lidt respekt, siger han.