Timelang kø for at blive testet

Timelang kø for at blive testet

Gribskov - 17. december 2020 kl. 12:34

I silende regnvejr åbnede Falcks corona-testcenter i Helsinge torsdag morgen.

Men det grå og våde decembervejr kunne ikke holde borgerne hjemme. Allerede klokken 7.30 havde den første stillet sig i kø uden for testscentret. Og klokken 9.00, da centret åbnede døren, stod flere hundrede i kø for at blive testet. Køen slangede sig hele vejen rundt om hallen, hvor de ventende forsøgte at skutte sig for regnen.

Indenfor i badmintonhallen var de 12 nyansatte Falck-medarbejdere i gang med at få de sidste instrukser, og på slaget 9 kom de første ind.

- Vi kan teste knap hundrede personer i timen. Først bliver de registreret, så bliver de podet med en vatpind i næsen, og så bliver de anvist en plads i venteområdet, indtil svaret er klart 10-15 minutter senere, siger operativ leder Simon Wonsild, Falck.

Han forklarer, at en positiv test er sikker. En negativ test bør derimod følges op med en supplerende test på et af regionens testcentre.

Borgmester Anders Gerner Frost lagde vejen forbi. Han glædede sig over, at Gribskov nu har fået et testcenter:

- Lige nu oplever Gribskov jo også en væsentlig stigning i antallet af smittetilfælde. Det eneste, vi kan gøre - ud over nedlukninger - er jo test og atter test. Og jo mere, vi kan teste, des hurtigere får vi jo forhåbentlig styr på coronaen, siger borgmester Anders Gerner Frost (Nyt Gribskov).

De mange personer, som er hjemsendt, øger behovet for at kunne blive testet i Gribskov, understreger borgmesteren:

- Der er jo lys i mange af vores sommerhuse, fordi mange hjemsendte er taget herop for at arbejde. Så vores indbyggertal er jo steget temmelig markant i kommunen. Derfor er det en kæmpe fordel, at vi kan blive testet her i stedet for, at folk skal køre til Hillerød, siger Anders Gerner Frost.

Testcentret i Helsinge Hallerne er åbent for alle borgere, uanset om de har bopæl i Gribskov eller ej. Det kræver hverken tidsbestilling eller henvisning fra egen læge. Det er gratis at blive testet, og åbningstiden er 9-20 på hverdage og 10-19 i weekenden. Juleaftensdag og nytårsaftensdag er der åbent klokken 8-14.

Centret har foreløbig åbent til og med den 3. januar næste år.