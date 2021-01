Tiltalt havde opsøgt dræbt læge før

Tiltalt har opsøgt den dræbte læge for nogle år siden. Foto: Jens Berg Thomsen.

Gribskov - 20. januar 2021 kl. 13:14 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen

Da den tiltalte for drabet på Charlotte Asperud opsøgte lægen i hendes hjem midt om natten til den 30. april 2019, var det for at tale med hende om et behandlingsforløb, som den tiltalte gennemgik efter et trafikuheld i 2014. Det forklarede den tiltalte, da han afgav forklaring i Retten i Helsingør onsdag i sagen, hvor han nægter sig skyldig i drab, men erkender at han var tilstede og har forvoldt den 58-årige læges død.

Charlotte Asperud var en af de læger på skadestuen i Hillerød, der stod for behandlingen af den nu drabstiltalte 56-årige mand. Efter et besøg på skadestuen, blev han indlagt på den lukkede psykiatriske afdeling.

- Det plagede mig og jeg ville gerne have det ud af verden og få det bearbejdet, sagde han under sin forklaring.

Han havde ifølge ham selv et alkoholmisbrug på det tidspunkt og følge sig beruset på drabsnatten, "men ikke meget".

Anklager Bente Schnack spurgte til tidspunktet for besøget:

- Men det var midt om natten?

- Jeg var ikke opmærksom på, hvad klokken var.

Anklager spurgte herefter, hvorfor han ikke bankede på:

- Jeg ville være sikker på, at jeg kunne komme til at tale med hende, sagde han.

Efter hans opfattelse var det Charlotte Asperud, der havde truffet en beslutning om tvangsmedicinering.

Opsøgt hende før Han fortalte, at han tidligere har opsøgt Charlotte Asperud på hendes adresse for at tale med hende. Han kunne ikke huske, om det var i 2016 eller 2017.

- Jeg bankede på døren og forklarede mit ærinde, men hun smækkede bare døren i, sagde hun.

Ifølge hospitalets notater var den tiltalte efter trafikuheldet i 2014 »udskældende, urolig, truende, aggressiv og fremstod psykotisk.« Han slog ud efter personalet.

Den tiltalte kan ikke genkende det billede, der bliver tegnet af ham og har tidligere klaget over behandlingen.

- For mig føltes det som et totalt overgreb, lød det fra den tiltalte.

På den lukkede psykiatriske afdeling blev han blandt andet bæltefikseret.

Er det noget der sidenhen har plaget dig, spurgte anklageren.

- Ja, jeg fik større problemer med min angst og ikke turde være derhjemme og strejfede omkring, svarede tiltalte.

Da den tiltalte ankom til Asperuds hjem, brød han havedøren op med skruetrækker og koben. Han havde handsker på "af vane".

Han kunne høre, der var nogen i soveværelset og tog i døren, men den var låst. Han prøvede at brække den op med kobenet. Han kan ikke huske, om han sparkede til døren.

Anklager påpegede, at der var sålaftryk på døren.

- Hun står til venstre for mig, jeg kan ikke huske så meget om, hvad der sker. Telefonen ligger i vindueskarmen og så slår jeg i den, forklarede han.

Anklager spurgte, hvad der skete lige inden. Han svarer:

- Charlotte er selvfølgelig meget forskrækket, hun reagerer meget udadvendt. Jeg prøver at få kontrol over situationen og siger, hun skal lægge sig ned. Det kan virke mærkeligt, men jeg prøver at få ro på.

Da politiet anholdt den tiltalte i maj 2019, blev der fundet et print fra sundhedsjournalen i hans taske. Her er Asperuds navn streget under flere gange. Det samme er navnet på en ortopædkirurg.

- Hvis jeg kunne tale med dem om det, kunne jeg forstå, hvad der var sket, lød det fra tiltalte.

Ifølge anklageskriftet blev Charlotte Asperud overfaldet og slået 19-20 gange i hovedet med en stump genstand som et koben eller lignende. Hun blev fløjet til Rigshospitalet i en helikopter, men døde af sine kvæstelser inden for et døgn.

