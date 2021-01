Den tiltalte for drabet på lægen Charlotte Asperud erkender nu, at han var i hendes hus på gerningstidspunktet. Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen

Send til din ven. X Artiklen: Tiltalt for lægedrab erkender nu: Jeg var der Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tiltalt for lægedrab erkender nu: Jeg var der

Gribskov - 08. januar 2021 kl. 04:05 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen

Den 56-årige mand, der står tiltalt for drabet på læge Charlotte Asperud, erkender nu, at han var til stede i den dræbtes hus på Aspevej på gerningstidspunktet den nat, den 58-årige læge blev brutalt overfaldet i sit hjem i Tisvildeleje. Manden nægter sig dog fortsat skyldig i manddrab.

Det oplyser den 56-åriges forsvarsadvokat Karoline Normann. Retssagen, hvor manden står tiltalt for drabet og en række andre forbrydelser, begynder den 20. januar i Retten i Helsingør.

Retssagen løber over syv dage i alt, efter planen til og med den 23. februar. Anklager ved Nordsjællands Politi Bente Schnack oplyser, at der er indkaldt 17-18 vidner, der skal afhøres i løbet af retssagen.

Drabet på Charlotte Asperud fandt sted natten til den 30. april 2019 klokken cirka 2.45, hvor hun ifølge anklageskriftet blev slået 19-20 gange i hovedet med en stump genstand som et koben eller lignende. Hun blev fløjet til Rigshospitalet i en helikopter, men døde af sine kvæstelser inden for et døgn.

Nordsjællands Politi offentliggjorde kort efter en lydfil fra den skæbnesvangre nat, hvor man kan høre en mand gang på gang sige »læg dig ned« samt »det er slut« til Charlotte Asperud. Hendes stemme er klippet ud af lydfilen. Politiet mener, det er drabsmanden, man kan høre på optagelsen, og med offentliggørelsen håbede politiet, at nogen kunne genkende stemmen. Politiet har ikke offentliggjort, hvordan lydfilen er optaget og kommet politiet i hænde.

DNA-spor og journal To uger efter drabet anholdt politiet den 56-årige mand, som de kom på sporet af, da der var et match mellem et DNA-spor på gerningsstedet og mandens DNA-profil. Den var registreret i politiet DNA-register, da han er tidligere dømt i flere sager om blandt andet tyveri, bedrageri og spirituskørsel.

Under efterforskningen fandt politiet på den tiltaltes bopæl et print fra mandens sundhedsjournal. Her var flere af navnene på de læger, der havde behandlet ham på skadestuen på Nordsjællands Hospital i Hillerød i 2014 efter en trafikulykke, streget under - herunder Charlotte Asperuds navn.

Det førte til, at ledelsen på Nordsjællands Hospital midlertidigt besluttede at tillade personalet på akutmodtagelsen at fjerne deres efternavne på navneskilte. Der fulgte også en principiel debat om sundhedspersonales anonymitet.

Den 56-årige mand er udover drabet tiltalt for en række andre forbrydelser, som går tilbage til 2012, og som også vil indgå i retssagen.

Manden er tiltalt for to gange at have brændt et sommerhus af i Frederiksværk, en række indbrud og indbrudsforsøg, tyverier, forsøg på dokumentfalsk og for at have installeret en gps-tracker i en bil med henblik på at overvåge sin ekskone - hvor trackeren var aktiv frem til den 17. april 2019. Altså kort inden drabet på Charlotte Asperud.

Kræver forvaring Retssagen vil blive ført som en nævningesag. Det vil sige, at det er tre juridiske dommere og seks nævninger, dvs. lægdommere, der skal afgøre skyldsspørgsmålet og evt. strafudmåling.

Nævninger medvirker i de alvorligste drabssager, og når anklagemyndigheden kræver en straf på minimum fire års fængsel.

Anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi kræver forvaring til den tiltalte. Det er en foranstaltning, som træder i stedet for en tidsbestemt straf med henblik på at beskytte samfundet mod den nærliggende fare, som den dømte udgør. Det er en tidsubestemt foranstaltning, hvor afsoningsstedet hvert tredje år vurderer, om forvaringen bør fortsætte. Det er i sidste ende op til retten at træffe afgørelse om dette. Gennemsnitligt sidder forvaringsdømte i 15 år i Danmark.

relaterede artikler

Mistanke mod drabssigtet: Brændte sommerhus af 12. februar 2020 kl. 16:15