Tillykke: Medaljeregn til lokal klub

Hele ni medaljer blev det til for Tisvilde Hegn Orienteringsklub, da der søndag var danmarksmesterskaber i orienteringsløb på ultralang bane i Sorø Sønderskov. I den prestigefyldte eliteklasse for kvinder over 21 blev det til sølv for fødselaren Agnes Nørgaard Kracht. Det blæste og tøsneen faldt, mens hun kæmpede sig igennem sin bane på 16,8 km og fandt 40 poster, lyder det fra klubben i en pressemeddelelse. Agnes løb i tiden 1 time og 27 minutter, omkring 4 minutter langsommere end vinderen, men over 10 minutter hurtigere end tredjepladsen. Det er andet år, at Agnes løber i D21-klassen.