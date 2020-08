Tillykke: Grundlovsceremoni - men uden håndtryk

Det blev i stedet til nik og albuer i byrådssalen på rådhuset, da borgmester Anders Gerner Frost (Nyt Gribskov) sammen med de nye statsborgere skrev under på, at de endegyldigt har opnået dansk indfødsret.

- Jeg håber, de har lyst til at være en del af vores kommune, som er vidunderlig at bo i, deltage i de mange fællesskaber og tage ansvar for det at være en del af Gribskov og bruge deres stemmeret, siger borgmesteren.