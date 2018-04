Se billedserie Annisse har blandede bebyggelse - både bevaringsværdige gårde og villaer fra 1970?erne. Tagkonstruktionen på dette billede er til det meget omdiskuterede hus i Kirkestræde. Her ventes på en afgørelse fra plandt andet planklagenævnet. Foto: Karl Erik Frederiksen

Tilbygning er i strid med bevarende lokalplan

Gribskov - 24. april 2018 kl. 11:07 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Bevarende lokalplaner er noget specielt. Man har fået dem, fordi det er specielle områder, det drejer sig om. Planerne er til for at overholdes, ikke for at der skal dispenseres fra dem.

Sådan lyder det fra Jette Haugaard, der er formand for Annisse Lokalråd.

Lokalrådet og borgerforeningen har netop afgivet høringssvar i forhold til opførelsen af et orangeri i et villakvarter i landsbyen Annisse.

Rådet gør her opmærksom på, at det er i strid med den cirka 20 år gamle lokalplan, således som Gribskov kommune også selv bemærker det i sagen.

- Men det er en mindre sag i forhold til den verserende sag om huset i Kirkestræde, vi har, siger Jette Haugaard.

- Det her handler om en nyere bebyggelse, men det fritager ikke for, at der også er regler her. Og det, at man hele tiden generelt i Danmark tilsidesætter bevarende lokalplaner, duer ikke.

Jette Haugaard refererer her blandt andet til en sag om Bistro 3 i Gilleleje, som Frederiksborg Amts Avis har beskrevet. Her er Gribskov Kommunes dispensation til en restaurant netop blevet underkendt i planklagenævnet.

- Det kan ikke nytte, man har bevarende lokalplaner, som hele tiden tilsidesættes. Det må man som politiker erkende. Det var jo også et politisk ønske som borgerne har været inddraget i med bevarende lokalplaner, siger Jette Haugaard. Hun sad selv med i den gruppe af borgere, der for små tyve år siden var med til at udarbejde den bevarende lokalplan, som gælder hele Annisse.

- Nu er der tale om et nyere kvarter. Men det er jo kun et spørgsmål om tid, før for eksempel kvarterer fra 70'erne også bliver set som bevaringsværdige, siger Jette Haugaard.

Anbefaling

Gribskov Kommune har bevarende lokalplaner for en hel del områder. Det gælder for eksempel Gilleleje og Tisvildeleje men også mange af de mindre landsbyer. Det er steder, hvor man netop ønsker at bevare en særlig arkitektur og bygningskultur og lignende.

Regler for bygning, tilbygning og ombygning er i sådanne områder mere restriktive.

Ifølge Gribskov kommunes administration vurderes det i forhold til en ny tilbygning, at »projektet ønskes udført under stor respekt for æstetik, gode materialer og tilpasset hovedhuset... orangeriet kan opføres uden at virke fremmed for området«, skriver administrationen, der anbefaler en dispensation.

Det nye Orangeri skal ligge på Bybakken 19. Fra lokalråd og borgerforening vil man ikke puste sagen om Orangeriet op til en større ting. Her har man rigeligt i forhold til sagen om huset i Kirkestræde. Sagen handler her om at Gribskov Kommune har givet en dispensation uden nabohøring. Hele sagen kan udløse erstatningssager fra bygherre og naboer. Sagen er p.t. indklaget til statsforvaltning og planklagenævn. Det er sket i sommer og efterår 2017 - og der kan forventes en sagsbehandlingstid på halvandet år.

Sagen om Orangeriet i villakvarteret i Annisse skal behandles på et møde i udvalget for Udvikling, By og Land torsdag.