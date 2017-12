Til: Far Fra: Fido

Se billedserie Inge Houvenaeghel og portrætkunde Anette Øhrgaard - med portrætmalerens egne to hunde, Snøvsen og Scuba, samt portræt af Anette Øhrgaards Ludvig.

Gribskov - 16. december 2017

Træt af de almindelige julegaver eller kronhjorten over sofaen? Så var det måske en ide at give et portræt af din yndlingshund i julegave. De firbenede er i centrum i Bamseklip, hvor saksen klikker, pelsen flyver - og der males portrætter af områdets hunde.

I det spritnyåbnede Galleri Swinge på Tibirke Bro er der kunder i butikken, kaffe på kanden og hunde og grise på væggene denne tidlige december formiddag.

- Jeg forelskede mig først i et fårebillede, fortæller portrætkunde Anette Øhrgaard. Hun har fået malet sin hund, Ludvig, hos Inge Houvenaeghel.

- Jeg startede med at komme for at få klippet Ludvig, og faldt så pladask for billederne. Så havde min mand fødselsdag og han skulle da have et billede af Ludvig. Han blev meget overrasket. Det var nok ikke lige det, han havde tænkt sig. Men også meget glad.

I dag hænger det store close-up portræt af cockerspaniel'en Ludvig på en prominent plads i stuen og kunstneren bag det er meget tilfreds.

- Det var rigtig rart for mig, at jeg kender Ludvig, siger Inge Houvenaeghel, der maler portrætterne.

Hun forlanger ikke, at hundene skal sidde stille i positur gennem timer og dage, men maler efter fotos.

- Hvis jeg ikke kender hunden, skal jeg gerne vide lidt om den. Er den fræk, eller blid, blød eller hvad?

Portrætmaleren maler helst dyrene close-up og med simple farver. Det gør det, siger hun, mere moderne og ungt. Hun startede med at male sin egen hund, Snøvsen, helt tæt på.

- Det bringer hundens karakter frem, siger hun og viser et andet lærred, der står med bagsiden ud og op ad væggen. Det er en bestilling, som hun er ikke er helt glad for. En schæfer, meget naturalistisk, med en skov og naturlige farver som baggrund. Så det kan hun også.

Swinger

Inge Houvenaeghel har malet hele sit liv. Hun har arbejdet professionelt på tegnefilm, blandt andet Valhalla og Fuglekrigen. Senere har hun lavet alt muligt andet - også haft et galleri i Helsingør.

Da hun signerer sine malerier Swinge - »bare fordi, der ser pænt ud« - hedder galleriet også dette. Det har udløst en enkelt misforståelse, dengang galleriet lå i Helsingør. En herre havde taget visitkortet op hos en ejendomsmægler og ringede.

- Men han vævede en hel del rundt, fortæller Inge Houvenaeghel.

- Det viste sig, at han troede, det var en swingerklub.

Det er det så ikke.

Galleri Swinge åbnede denne søndag med levende musik, som René, Inge Houvenaeghels kæreste, stod for.

Ved siden af galleriet er der Bamseklip, hvor kunstneren gør de firbenede fine.

- Jeg har altid gået og malet på sidelinjen, og nu jeg er her hjemme med hundesalon og galleri, Når der ikke er hunde til klipning - så kan man male. Hvor heldig kan man være?, spørger galleristen, der kalder sig selv hundetosset.

- Jeg elsker de der hunde. Jeg vil have dem alle sammen - også selv om de bider.

På væggene hænger, udover en Jack Russell terrier, en australsk fårehund med mere, flere grise, papegøjer og heste. Det maler Inge Houvenaeghel nemlig også. Ligesom hun laver portrætter af mennesker på bestilling.

- Men det er svært at lave menneskeportrætter, når man er meget selvkritisk. Jeg kan bedst lide at lave hunde - det er min helt store passion. Men jeg kan overtales til hvad som helst.

Historisk genre

Et portræt af Trofast starter typisk ved 2000 kroner - og det er formentlig en hel del under, hvad borgerskab og adel for hundreder af år siden betalte for at få portrætteret deres kæledyr. Portrætmaleri af hunde er nemlig langt fra en genre, som Inge Houvenaeghel har opfundet. Hun indskriver sig i en lang og glorværdig tradition.

De berømte Kronborgtapeter har en afbildning af Frederik II, hans søn (senere Christian IV) og hund. Der er det meget kendte portræt af Karel von Mander: Leonora Christina fra 1647, hvor kongedatteren optræder med to hunde. På adskillige værker af den danske Jens Juel optræder familiernes kæledyr, ligesom verdenskunstnere som Titian (1488-1576), Gainsborough (1727-1788), van Eyck (1390-1441), Landseer (1802-73) og Sergent (1856-1925) har portrætteret hunde - alene eller i relation til deres mennesker. Eller simpelthen som et symbol på trofasthed og loyalitet.

Også på 9000 år gamle hulemalerier optræder menneskets bedste ven.

Galleri Swinge er åben efter aftale.