Tidligere landsholdspiller i spidsen: Særlig linje på vej

Gribskov - 16. marts 2021 kl. 18:55 Af Camilla Nissen

En ny linje for unge sportstalenter bliver til næste skoleår lanceret på Helsinge Realskole. Målet er at skabe et særligt tilbud til de unge, der dyrker sport på højt niveau, så det bliver nemmere at kombinere skolegang med høj faglighed og målrettet træning, lyder det fra realskolen.

- Gennem de seneste år har vi oplevet elever, der dyrker sport på højt niveau, blive klemt mellem kravene fra skolen og deres sport. Stadig flere klubber intensiverer talentudviklingen, og det kan være en udfordring at få flere ugentlige træninger, stævner og kampe til at gå op med skolen. Den sammenhæng vil vi gerne hjælpe med at skabe, siger skolens leder Jeppe Møller Tobberup.

Sportslinjen etableres i et samarbejde med en række lokale sportsklubber, og det er tidligere landsholdspiller i fodbold og nuværende idrætslærer, Iben Gade, der skal stå i spidsen for tilbuddet.

- Helsinge Realskole SportTalent er det tilbud, jeg ville ønske havde eksisteret, da jeg selv spillede fodbold på eliteplan, og jeg håber, det vil give eleverne mulighed for opnå deres mål såvel fagligt som sportsligt, siger Iben Gade.

Hele idrætsmennesker

Hun peger på, at det handler om at få en struktur på idrætstalenternes hverdag.

- Når man dyrker idræt på højt plan kan det være svært at få tingene til at hænge sammen. Der kan komme en aflevering og en vigtig kamp samtidig, og her kan vi hjælpe, så eleven ikke skal ud i at vælge mellem det ene eller andet, men sørge for at få en struktur på det, så vi kan hjælpe dem med, hvornår det er bedst at lægge afleveringen, så det kan hænge sammen, siger hun.

- Og så vil vi gerne danne hele idrætsmennesker, hvor den mentale del kommer med og kostdelen er med. Det er vigtigt at træne rigtigt, så de unge mennesker kan følge med både mentalt og med kroppen. Det vil vi gerne tage et ansvar omkring. Hvis der så er nogle ting, der ikke hænger sammen, kan vi tage fat i klubben og på den måde passe på de unge og sikre, at de bliver ved med at dyrke sport, også når de kommer i 8. og 9. klasse, siger Iben Gade.

Hun peger på, at skolen er inspireret af den måde, det fungerer i Team Danmark klasser.

Samarbejde med klubber

Helsinge Realskole har allerede etableret et tæt samarbejde med Helsinge Fodbold, GymHelsinge, Bushi Helsinge og Helsinge Svømmeklub om den kommende sportslinje. Det er dog ikke et krav, at eleverne går i en af disse klubber for at søge om optagelse, da der løbende vil blive etableret samarbejde med flere klubber. Tilbuddet gælder også elever, der dyrker E-sport på et højere plan, oplyser Helsinge Realskole.

Eleverne i de kommende SportTalent-klasser, som linjen kaldes, har fuldt skema, og der indlægges to morgentræninger på såvel skolen som i klubben. Der vil som nævnt være et særligt fokus på kost og fysik, og det vil blive muligt for eleverne at blive screenet på testcenter og tilset af fysioterapeuter. Skolen vil derudover være fleksible og samarbejdsvillige i forhold til skolearbejde, ligesom det kan være muligt for eleverne at få ekstra faglig hjælp ved behov. En gennemgående idrætskoordinator har jævnlige samtaler med den enkelte elev og kan derfor følge med i elevens trivsel og behov.

Der kan søges om optagelse på den kommende sportslinje ved at kontakte Helsinge Realskole, og der er planlagt opstart til august i år.

Formand for udvalget børn, idræt og familie, Natasha Stenbo Enetoft, kalder sportsklassen for et glimrende initiativ og peger på, at hun har en drøm om at gøre en af folkeskolerne til Team Danmark skole.

- Det er ikke en ny idé, men det er et spørgsmål om finansiering. Men vi har et stort idrætsliv i kommunen, så det ville give god mening, siger hun.