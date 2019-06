Se billedserie - Sammenlignet med et byrådsvalg er det få debatmøder, jeg har delktaget solm kandidat til Europaparlamentet og Folketinget, siger Kim Valentin. Foto: Allan Nørregaard

Tidligere borgmester brænder for Folketinget

Gribskov - 07. juni 2019 kl. 13:40 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gribskovs tidligere borgmester Kim Valentin vil lige sunde sig oven på det gode valgresultat, inden han beslutter, om han vil fortsætte i lokalpolitik, siger han til Frederiksborg Amts Avis lørdag.

Om Gribskov Kommunes Gribskov: Om Gribskov Kommunes tidligere borgmester Kim Valentin kommer tilbage til byrådsarbejdet, er ikke lige det han ofrer flest tanker lige nu. Fredag deltog han som nyvalgt medlem af Folketinget i Venstres første gruppemøde på Christiansborg. Kim Valentin blev valgt ind som opstillet i Ballerupkredsen, der er en del af København og Omegns storkreds, hvor Venstre gik frem med 2,4 procent. Selv opnåede han 3487 personlige stemmer.

- Det første gruppemøde handler mest om praktiske ting. Senere skal vi snakke om, hvilke ordførerskaber de enkelte folketingsmedlemmer skal have. Når jeg ved mere om det, vil jeg også vide, hvad jeg vil med hensyn til byrådet.

- Det kan være svært at varetage arbejdet i byrådet og eventuelle fagudvalg, hvis der også er et arbejde at passe i folketinget. Der skal ikke være tvivl om, at jeg brænder for arbejdet i Folketinget. Det er en plads, jeg har ønsket mig meget. Om den kan forenes med byrådsarbejdet afhænger også af, om der i byrådet er et ønske om at jeg fortsætter. Jeg kan godt forestille mig, at der er nogle lokale sager, som man i byrådet kunne ønske, at et folketingsmedlem ville gå videre med, siger Kim Valentin.

Det næste møde i Gribskov Byråd er 18. juni. Inden da vil Kim Valentin finde ud af, om han ønsker at få forlænget den orlov, som han har haft fra byrådsarbejdet under valgkampen. Hen over sommeren vil han så tænke over, om han permanent skal stoppe i byrådet eller han kan finde ud af at være begge steger, siger han.

Senest i februar næste år skal Venstre i Gribskov finde ud af, hvem der skal være partiets borgmesterkandidat. Om der igen skal peges på Kim Valentin, som det er sket ved de to foregående valg, ønsker han ikke selv at udtale sig om endnu.

- Jeg skal lige sunde mig over, at jeg er kommet ind i Folketinget. Det har været en lang og udmattende valgkamp, fordi jeg både var opstillet til Europaparlamentet og til Folketinget.

- Jeg har deltaget i mange arrangementer, men antallet af debatmøder med kandidater fra flere partier har været forbavsende få. Af den type møder er det maksimalt 15, jer har været med til - og antallet af tilhørere har også været få. I de to byer i Ballerupkredsen, hvor jeg er stillet op, er der kun holdt et enkelt møde i Ballerup og et enkelt i Glostrup.

- Det er noget andet til et byrådsvalg. Ved det seneste kommunalvalg var jeg med til 30 møder, hvor spørgelysten var en hel anden end til Folketings- og Europaparlamentsvalgene, siger Kim Valentin.

Over hele landet er Kim Valentins udseende blevet kendt under valgkampen. Hans portræt har hængt på utallige lygtepæle.

- Jeg fik trykt 8000 plakater til brug ved både Eurapaparlamentsvalget og Folketingsvalget. En lille del er hængt op uden for Sjælland, men i hele hovedstadsområdet har de hængt tæt.

- På møderne, jeg har deltaget i, har jeg sagt, at jeg gået til valg på et rigere, sundere og grønnere Danmark. Jeg er også gået til valg på, at det skal være muligt at samarbejde hen over midten. Hvis jeg selv skulle komme med ønsker til, hvilke områder, jeg skal arbejde mest med i Folketinget, må det blive inden for erhverv og kultur.

- Det er de emner, jeg går mest op i, men det skal ske på en måde, hvor vi holder fast i vores liberale politik - at vi for eksempel ikke begynder at bruge pengene, før vi har tjent dem. Vi skal heller ikke tage pengene op af lommerne på borgerne eller beskatte virksomhederne mere, så de ikke har råd til at investere. Der skal jo være nogen til at betale alt det, vi gerne vil.

- Specielt i Glostrup-området, hvor jeg er valgt, er der store udfordringer med hensyn til sundheden, fordi der i det område bor mange ældre.

- I hele kredsen er der en miljødagsorden, som skal tilgodese, samtidig er det et område med mange store virksomheder, som også skal have gode betingelser. Af andre lokale emner fra det område, som man i det område vil have gjort noget ved, er trafikstøjen fra både S-tog og de mange veje, som kører gennem området. Og den helt lokale dagsorden, at regionaltogene skal stoppe i Glostrup. Ellers er der ikke nogen større forskel på de interesser, man ønsker tilgodeset i det område, jeg er valgt, og i for eksempel hele Nordsjælland, siger Kim Valentin.