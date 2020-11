Artiklen: The Missing Link spiller folkemusik i Helsinge

Her runder trioen 'The Missing Link' efterårssæsonen af med folkemusikhits fra 60'erne og 70'erne. Så er man til Peter, Paul and Mary og svømmer hen til Nina & Frederiks musik, er den formiddags lørdagsmusik det helt rigtige, annoncerer biblioteket i en pressemeddelelse.