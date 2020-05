Formand for Venstre i Gribskov, Christina Lund, ses her med spidskandidat Bent Hansen efter valget den 26. februar. Nu skal der holdes nyt opstillingsmøde på grund af teknisk fejl. Foto: Jan F. Stephan.

Teknisk fejl: Venstre må afholde omvalg af spidskandidat

- For at undgå en usikkerhed omkring valgets resultat, er det derfor besluttet at afholde et nyt opstillingsmøde, så snart den nuværende Covid-19 situation tillader det. Bestyrelsen beklager denne uheldige situation overfor såvel kandidaterne som overfor medlemmerne, lyder det.